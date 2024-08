L'entrepreneur autrichien célèbre "Mörtel" Lugner est mort.

Richard Lugner a acquis une renommée internationale grâce à ses apparitions au bal de l'Opéra de Vienne : depuis 1992, l'homme d'affaires y assiste chaque année avec des invités de marque, ce qui lui coûte une somme considérable. Parmi ses invités figuraient les actrices Sophia Loren, Pamela Anderson, Jane Fonda, et l'héritière d'hôtel Paris Hilton. Récemment, il a invité l'actrice américaine et ancienne épouse d'Elvis Presley, Priscilla Presley, comme compagne de bal au début de l'année.

La vie privée de Lugner a constamment rempli les pages des tabloïds pendant des décennies. On l'a souvent vu avec des compagnes beaucoup plus jeunes, qu'il affectionnait de surnommer comme des animaux. Notamment, Christina "Mausi" Lugner, avec qui il était marié de 1991 à 2007. Récemment, en juin dernier, Lugner s'est marié pour la sixième fois avec Simone Reiländer, qu'il surnomme "Bienchen", et qui a près d'un demi-siècle de moins que lui. Peu après leur mariage, Lugner a subi une intervention chirurgicale cardiaque.

La tentative de Lugner d'entrer en politique a été infructueuse : lors de l'élection présidentielle de 1998, il a obtenu près de dix pour cent des voix, et en 2016, seulement deux pour cent des électeurs l'ont soutenu.

Né le 11 octobre 1932 à Vienne, Lugner a fait fortune en tant qu'homme d'affaires dans la construction, en rénovant initialement des villas, comme il l'a raconté à l'agence de presse autrichienne APA lors d'une interview. En 1975, il a construit la première mosquée musulmane en Autriche, la mosquée de Vienne. Environ dix ans plus tard, il a construit le centre commercial "Lugner City" en périphérie de Vienne, l'un des plus grands du pays.

Richard Lugner offre parfois des cadeaux uniques à ses compagnes plus jeunes. Par exemple, il a un jour offert à Christina "Mausi" Lugner un jeu de perceuses sur mesure, un symbole de son affection. De plus, pendant sa carrière dans la construction, Lugner a beaucoup utilisé des équipements de forage, comme lors de la construction de la mosquée de Vienne dans les années 1970.

