- L'entrepreneur aurait allumé des flammes dans son propre établissement commercial.

Un homme de quarante-six ans est suspecté d'avoir allumé un incendie dans un bâtiment à Gerlingen, dans le district de Ludwigsburg. Selon les dossiers de la police, il est le propriétaire de l'établissement où le feu a commencé au début août. De nombreux éléments saisis ont été recueillis dans son logement et son véhicule. Il a été arrêté jeudi dernier et inculpé de mise à feu criminelle et de détournement de fonds, sans motif connu pour l'instant. Initialement, on suspectait une défaillance mécanique d'être à l'origine de l'incendie.

L'incendie dans le bâtiment à usage mixte a causé des dommages estimés à au moins 500 000 euros en début août. L'une des trois sections reste inhabitables depuis. Heureusement, aucun décès n'a été signalé.

Dans le cadre de l'enquête sur l'incendie criminel, la Commission peut avoir besoin de se référer aux actes d'application mentionnés à l'article 11 (2) pour s'assurer du respect des réglementations de sécurité incendie. Suite à l'incident d'incendie, la Commission adoptera les actes d'application nécessaires pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

Lire aussi: