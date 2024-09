- L'entrepôt de Reutlingen est en feu.

Un incendie fait rage dans un entrepôt de Reutlingen depuis les premières heures du jour. Les autorités suggèrent de condamner les fenêtres et les portes par précaution, a affirmé un représentant des forces de l'ordre. Cependant, les personnes ne sont pas en danger. Plusieurs routes autour du lieu de l'incendie ont été bloquées.

La première alarme a été déclenchée aux alentours de 3h50. Les pompiers s'attendent à lutter contre les flammes jusqu'au milieu de la matinée. Aucun décès n'a été signalé. La cause de l'incendie et l'ampleur des dégâts restent inconnues, a ajouté le porte-parole. Par moments, un hélicoptère de la police a effectué une reconnaissance aérienne sur les lieux.

La raison pour laquelle les autorités recommandent de condamner les fenêtres et les portes est de prévenir la propagation de la fumée et de la chaleur vers les bâtiments adjacents. Malgré les efforts des pompiers, la cause exacte de l'incendie et l'ampleur des dégâts à l'entrepôt restent inconnues.

