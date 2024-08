- L'entraîneur Schuster montre son attitude détendue avant le match contre Fribourg.

Pour la première fois en deux ans et demi, un nouvel entraîneur principal sera sur le banc pour le SC Fribourg lors d'un match officiel ce week-end. Cependant, le premier tour du DFB-Pokal contre le club de troisième division VfL Osnabrück samedi (15h30/Sky) ne sera probablement pas un véritable test pour Julian Schuster - les deux premiers matchs de Bundesliga contre VfB Stuttgart et FC Bayern Munich donneront une meilleure indication.

"Je suis surpris de voir à quel point je suis détendu", a déclaré le successeur de l'entraîneur culte Christian Streich avant sa première apparition. L'entraîneur et l'équipe se sont bien trouvés, tout le monde a bien accepté les changements. "Si j'avais imaginé cela avant, je l'aurais peint comme ça", a expliqué le joueur de 39 ans.

En principe, il aborde son premier rôle d'entraîneur principal avec un grand optimisme, ce qui diffère de Streich, qui était plutôt un pessimiste pragmatique. Le travail de Schuster avec l'équipe est toujours basé sur celui de son prédécesseur, sous lequel il a également joué et travaillé comme entraîneur de liaison entre les jeunes et les professionnels pendant six ans.

Schuster veut jouer plus offensivement

L'équipe est restée quasi inchangée, seul Yannik Keitel (VfB Stuttgart) ayant quitté le club. Schuster a apporté quelques ajustements lors des entraînements et du système de jeu. Il veut presser plus haut dans certaines situations et jouer plus offensivement et de manière plus créative dans l'ensemble, même si cela signifie être plus vulnérable aux contre-attaques - comme on l'a vu lors des matchs amicaux.

"Au début, nous pourrions avoir une phase d'adaptation", dit le capitaine du SC Fribourg Christian Günter. Cependant, les joueurs peuvent pleinement s'identifier aux changements "car ils conviennent à nos forces".

Le manque d'expérience de l'entraîneur principal, son jeune âge relatif et le fait qu'il ait joué avec certains de ses joueurs actuels n'ont pas d'importance pour les professionnels. "Il a une autorité fondamentale", dit le nouveau joueur Patrick Osterhage. "On sent qu'il veut transmettre du contenu. Il parle beaucoup avec nous des détails, et je suis convaincu qu'il améliore les joueurs."

Fribourg faces "absolute physicality" in the Pokal

"I know that we need to give ourselves time, and that I also need to give myself time", explains the coaching novice. However, the squad has already proven that it is capable of playing a good role in the Bundesliga. First, though, the SC needs to overcome the first hurdle of Osnabrück. "You wouldn't wish for such an opponent and such a stadium in the first round", says Schuster. Osnabrück is characterized by "absolute physicality".

The Freiburg team is already warned about the Lower Saxons. In the 2021/22 season, they only managed to beat Osnabrück in the second round of the Pokal in a penalty shootout at the tight stadium on the Bremen Bridge. Osnabrück was also in the 3. Liga at that time.

"It's good that many players have this experience, we don't have to warn them", says Schuster. After that, the SC even made it to the Pokal final, but lost to RB Leipzig in a penalty shootout.

