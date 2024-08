- L'entraîneur Rose attend des émotions et une victoire à Essen.

Entraîneur Marco Rose du club de football de Bundesliga RB Leipzig a défini ses objectifs avant leur apparition au premier tour de la DFB-Pokal. "Essen est émotion, tradition", a déclaré le quadragénaire avant le match à l'extérieur contre le club de troisième division Rot-Weiß Essen samedi (15h30/Sky), "mais c'est toujours la DFB-Pokal. Nous sommes RB Leipzig et nous voulons passer au tour suivant."

Rose décrit le match à l'extérieur au Stadion an der Hafenstraße, qui ne sera pas complètement vendu à cause de plus de 1000 sièges vides dans la section visiteurs, comme une "tâche difficile". "Nous devons nous attendre à beaucoup d'émotions. Nous avons bien sûr observé l'adversaire", a déclaré Rose, louant l'entraîneur de RWE Christoph Dabrowski, avec qui il a obtenu la licence A d'entraîneur: "On peut voir une idée claire là-bas."

Gulacsi reste numéro un

Dans la région de la Ruhr, Rose devra se passer de certains joueurs blessés et en difficulté comme Xaver Schlager ou Christoph Baumgartner. Ainsi, le nouveau joueur Antonio Nusa peut espérer faire ses débuts seulement trois jours après sa signature. "Nous n'avons pas beaucoup d'options samedi. Antonio est en forme, il a joué 66 minutes dimanche dernier", a déclaré Rose au sujet du nouveau joueur norvégien de FC Bruges, club belge de première division.

En raison de la liste des blessés, Rose a déclaré qu'il pourrait y avoir des changements dans l'équipe: "Nous regardons ce que le marché a à offrir. Mais seulement si cela a du sens."

Il y a déjà de la clarté dans les buts. "Nous avons remis Peter Gulacsi au poste de numéro un", a déclaré Rose, "Piet sera - parce que c'est le premier match - dans les buts." Le nouveau numéro deux, Maarten Vandevoordt, devra attendre son tour. "Nous trouverons des occasions de donner du temps de jeu à Marten", a déclaré Rose au sujet du Belge qui a rejoint Leipzig de RC Genk cet été.

