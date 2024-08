- L'entraîneur Hürzeler sur les conversations avec Hummels:

Entraîneur Fabian Hürzeler a confirmé des discussions avec l'ancien joueur national Mats Hummels concernant un potentiel transfert vers le club de Premier League Brighton & Hove Albion. "Je peux dire que les conditions sont bonnes - sinon nous n'aurions pas poursuivi la question. Les discussions étaient très positives, à la fois professionnellement et personnellement", a déclaré le joueur de 31 ans à la chaîne de télévision Sky.

Hürzeler est en contact avec la famille Hummels depuis un certain temps. L'entraîneur de promotion de St. Pauli a ajouté : "Nous avons beaucoup de respect l'un pour l'autre, avons eu de bonnes discussions, mais finalement le joueur doit décider s'il peut pleinement s'identifier au club. En fin de compte, il s'agit de ce que veut le joueur et s'il peut pleinement s'engager. Et cela compte à partir de maintenant."

Le défenseur central de 35 ans est actuellement agent libre après la fin de son contrat avec le club de Bundesliga Borussia Dortmund. Un transfert vers les sept fois champions d'Italie FC Bologna n'a pas abouti malgré une offre. West Ham United de la Premier League est également dit avoir Hummels dans son viseur.

Après avoir considéré diverses offres, Mats Hummels pourrait envisager un transfert de la Premier League anglaise à un club allemand, peut-être la Bundesliga, alors qu'il réfléchit à son avenir. Quels que soient les éventuels transferts vers la Premier League anglaise, les fans de Hummels en Bundesliga attendraient toujours avec impatience son éventuel retour au plus haut niveau du football allemand.

