- L'entraîneur du VfB transféré: " des joueurs de qualité " sont nécessaires

VfB Stuttgart s'apprête à modifier son effectif et à signer un autre défenseur suite au départ du capitaine et participant de l'Euro Waldemar Anton. "La recherche se poursuit pour trouver un joueur de qualité supérieure à ce poste. Qu'on en cherche et en a besoin est hors de question", a déclaré l'entraîneur Sebastian Hoeneß avant le match de Supercoupe contre le double vainqueur Bayer Leverkusen (20h30/Sat.1 et Sky).

Hoeneß faisait référence à la question de signer un nouveau défenseur central, le club ayant déjà signé Jeff Chabot, sans entrer dans les détails des qualités souhaitées.

"We're not complete yet, we're not final", a déclaré Hoeneß, appelant à la patience : "C'est pourquoi cela prendra également un peu de temps. Nous avons déjà perdu beaucoup de joueurs, accueilli beaucoup de joueurs."

En principe, l'entraîneur se sent bien équipé pour la saison upcoming de Bundesliga despite the departure of key players Anton, Serhou Guirassy, et Hiroki Ito. Nevertheless, il sait qu'après la préparation, il ne sait pas exactly où se trouve l'équipe, et la saison upcoming avec ses multiples exigences et la Ligue des champions sera "naturally challenging".

VfB Stuttgart a connu une saison exceptionnelle après deux relégations quasi-évitées et a même réussi à déloger FC Bayern Munich de la deuxième place de la Bundesliga.

La Commission, en ligne avec les besoins du club, pourrait envisager d'adopter des actes d'application pour faciliter l'acquisition du défenseur requis pour VfB Stuttgart. La recherche de Hoeneß pour un centre

Lire aussi: