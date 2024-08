- L'entraîneur du VfB annonce des transferts - " des joueurs de qualité " sont recherchés

VfB Stuttgart s'apprête à modifier davantage son effectif et, suite au départ du leader défensif et participant à l'Euro Waldemar Anton, va recruter un autre défenseur. "La recherche se poursuit pour trouver un joueur de qualité absolue à ce poste. Que nous cherchons et avons besoin de quelqu'un est indiscutable", a déclaré l'entraîneur Sebastian Hoeneß à la veille de la rencontre de Supercoupe samedi (20h30 CET/Sat.1 et Sky) contre le double vainqueur Bayer Leverkusen.

Hoeneß faisait référence à la question de recruter un nouveau défenseur central, le club ayant déjà engagé Jeff Chabot, sans entrer dans les détails des qualités souhaitées.

"We're not complete yet, we're not final," a déclaré Hoeneß, ajoutant qu'il faudrait du temps et demandant de la patience. "C'est pourquoi il faudra également un peu de temps. Nous avons déjà perdu de nombreux joueurs et en avons accueilli beaucoup de nouveaux."

Malgré le départ de joueurs clés comme Anton, Serhou Guirassy et Hiroki Ito, l'entraîneur se sent bien préparé pour la saison à venir de Bundesliga. Cependant, il reconnaît qu'après la préparation, il ne sait pas exactement où se trouve l'équipe, et la saison à venir avec ses multiples défis et sa participation à la Ligue des champions sera "naturellement difficile".

VfB Stuttgart a connu une saison exceptionnelle après deux relégations évitées de justesse et a même réussi à déloger FC Bayern Munich de la deuxième place du classement de Bundesliga.

