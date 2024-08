- L'entraîneur du HSV, Baumgart, aime son équipe.

Entraîneur Steffen Baumgart est satisfait de son effectif au sein du club de Bundesliga 2, le Hamburger SV. Après la signature du latéral droit suisse Silvan Hefti, le HSV a comblé les postes clés. "J'étais déjà satisfait de l'effectif", a déclaré Baumgart lors de la conférence de presse avant le match contre Hertha BSC, "et maintenant je suis encore plus satisfait". Le joueur de 26 ans Hefti est la quatrième recrue du club hanseatique après le milieu offensif Adam Karabec (Sparta Prague), le milieu défensif Daniel Elfadli (1. FC Magdebourg) et l'attaquant Davie Selke (1. FC Cologne). Karabec et Elfadli ont commencé dans la victoire 2-1 à Cologne la semaine dernière, tandis que Selke est entré en jeu dans les arrêts de jeu sur son ancien terrain. Hefti devra faire preuve de patience pour obtenir une place de titulaire. "C'est difficile pour le jeune homme, il n'est là que depuis trois ou quatre jours", a déclaré Baumgart, ajoutant que Bakery Jatta devrait commencer sur le côté droit si Baka est en forme. Baumgart prévoit d'aligner une équipe similaire pour le premier match à domicile de la saison (20h30/Sky et Sport1) que celle qui a remporté la victoire à Cologne. Il s'attend à ce qu'Hefti soit un candidat pour une place de titulaire, mais les choses pourraient être différentes pour le premier tour de la Coupe DFB la semaine prochaine contre SV Meppen. Le gardien Matheo Raab, qui a été absent en raison d'une infection pulmonaire, reprendra l'entraînement la semaine prochaine. L'attaquant Robert Glatzel a repris l'entraînement avec l'équipe après une irritation des tendons, mais Baumgart pense qu'il est trop tôt pour l'inclure dans l'équipe pour le match contre Hertha.

L'entraîneur Baumgart exprime sa satisfaction continuelle avec l'effectif du Hamburger SV en Bundesliga, suite à l'arrivée du défenseur suisse Silvan Hefti. Malgré l'arrivée de Hefti, Baumgart anticipe des défis pour le nouveau venu pour obtenir une place de titulaire dans l'équipe de Bundesliga 2.

Lire aussi: