L'entraîneur du Crawley Town FC, John Yems, est démis de ses fonctions après avoir été accusé d'avoir utilisé un langage discriminatoire.

"Nous sommes impatients d'entrer dans la nouvelle ère du Crawley Town Football Club", a déclaré Preston Johnson, coprésident du club, dans un communiqué publié vendredi.

"Nous avons l'opportunité de nous appuyer sur plus de 125 ans d'une histoire riche et d'amener ce club à un niveau supérieur. Nous sommes impatients de nous associer à nos joueurs et à nos supporters pour construire une équipe et une communauté dont les fans des Red Devils pourront continuer à être fiers - sur le terrain et en dehors."

CNN a tenté de joindre Yems par l'intermédiaire du club, mais n'a pas eu de réponse immédiate.

Auparavant, la Fédération anglaise de football avait déclaré à CNN qu'elle menait une enquête sur les allégations formulées à l'encontre de Yems. La FA a déclaré vendredi à CNN que sa position restait inchangée.

En avril, le club a annoncé que Yems avait été suspendu dans l'attente d'une enquête et a déclaré que le racisme et la discrimination, sous quelque forme que ce soit, ne seraient pas tolérés.

"Le Crawley Town Football Club a été informé d'accusations sérieuses et crédibles selon lesquelles le manager de l'équipe première, John Yems, aurait utilisé un langage et un comportement discriminatoires à l'égard de nos joueurs", a déclaré le club dans un communiqué le 23 avril.

"Nous prenons ces allégations au sérieux et, avec effet immédiat, nous l'avons suspendu pour une durée indéterminée pendant que nous enquêtons et envisageons d'autres mesures punitives. Soyons clairs : le Crawley Town Football Club soutient ses joueurs, ses employés et ses supporters, et nous ne tolérerons jamais le racisme ou la discrimination sous quelque forme que ce soit".

Tony Burnett, directeur général de l'organisation de promotion de l'égalité et de l'inclusion Kick It Out, a déclaré : "Je tiens à préciser qu'il s'agit d'allégations. Mais des allégations qui sont néanmoins extrêmement préoccupantes.

"Si le football veut aller au-delà de ce genre d'incidents, nous devons donner à tous ceux qui sont témoins d'une telle discrimination les moyens de la signaler. Il faut que les gens se sentent en sécurité en sachant que leurs signalements seront pris au sérieux et qu'ils peuvent compter sur le soutien de leurs alliés dans l'espace footballistique au sens large.

Le Crawley Town FC occupe actuellement la 12e place de la League Two et son prochain match est prévu le 7 mai contre Oldham Athletic.

Le club a déclaré que la recherche d'un nouveau manager commencerait immédiatement et que le manager adjoint Lewis Young continuerait à assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison.

