- L'entraîneur du BVB Sahin: "Ils sont toujours en lune de miel"

Le nouvel entraîneur de Dortmund, Nuri Sahin, pense que son équipe est sur la bonne voie avant leur premier match officiel de la nouvelle saison. "Nous sommes encore dans la phase de lune de miel. Mais à chaque entraînement, je sens que tout le monde sait ce qu'il fait. On voit où on va. La direction est bonne", a loué le successeur d'Edin Terzic.

La préparation pour la tâche qui semble facile au premier tour de la Coupe DFB samedi (18h00) contre les footballeurs de la Regionalliga Phoenix Lübeck a été tout aussi professionnelle qu'elle le sera pour le match de première division une semaine plus tard contre Eintracht Frankfurt: "Nous savons exactly ce qu'ils jouent. Nous sommes très méticuleux et ne sous-estimons pas l'adversaire à aucun moment."

L'outsider de Lübeck se rendra de leur stade Buniamshof au grand stade de Hambourg Volkspark pour le duel avec les finalistes de la Ligue des champions. Des milliers de fans sont attendus.

Sahin vante le nouveau signing Beier

En plus de l'attaquant blessé Serhou Guirassy, Sahin peut compter sur son meilleur onze. Si le nouvellement signé Maximilian Beier de TSG 1899 Hoffenheim sera également dans le onze de départ reste à voir. Sahin n'a pas caché sa grande appréciation pour le joueur offensif polyvalent qui a coûté environ 30 millions d'euros: "Maxi était mon joueur de rêve absolu. Il avait d'autres offres qui n'étaient pas inintéressantes, mais il voulait venir chez nous. C'est un joueur qui nous apportera beaucoup de qualité et nous amènera à un bon niveau."

Malgré les récents titres de la presse concernant des négociations supposées ratées avec l'Olympique de Marseille, la jeune star Youssoufa Moukoko devrait également faire partie de l'équipe de la coupe. Le joueur de 19 ans réfléchit reportedly à un transfert en raison de son mécontentement quant à son temps de jeu. "Le statut actuel est qu'il est un membre à part entière de notre équipe et un joueur important", a commenté Sahin.

Les finalistes de la Ligue des champions, BVB, affronteront l'outsider de Lübeck en Coupe DFB. Sahin a des éloges pour leur nouveau signing Maximilian Beier, qui les a rejoints de TSG 1899 Hoffenheim, le qualifiant de "joueur de rêve absolu" qui apportera de la qualité à leur équipe.

Lire aussi: