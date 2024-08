- L'entraîneur d'escrime Kim Raisner prend sa retraite.

Ancienne pentathlonienne moderne Kim Raisner a décidé de démissionner de son poste d'entraîneure nationale allemande. "J'ai démissionné. Je m'arrêterai le 30 septembre", a déclaré la Berlinoise de 51 ans à l'issue des Jeux olympiques de Paris. Elle a invoqué certains aspects de la fédération avec lesquels elle n'était pas d'accord comme raison de son départ. "Given the current situation, I don't want to continue and have decided to move on," a expliqué la cinquième de l'Olympiade d'Athènes 2004.

À l'avenir, elle entraînera de jeunes athlètes au sein de l'association régionale de Brandebourg. Elle s'attend à un peu plus de calme, ce qui lui permettra de prendre du recul et de réfléchir. "Peut-être que je pourrai enfin profiter d'un congé de deux ou trois semaines. Je peux toujours regarder à la télévision et je ne dis pas que je ne serai pas impliquée, mais peut-être est-il temps pour un changement de génération", a déclaré Raisner.

Raisner a été sous les projecteurs en raison de la controverse équestre de Tokyo

La Berlinoise de 51 ans a été entraîneure nationale depuis 2005 et a connu son plus grand succès avec la victoire olympique de Lena Schöneborn en 2008 à Beijing. Lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021, elle a été sous les projecteurs en raison de la controverse équestre entourant Annika Zillekens, alors connue sous le nom de Schleu. L'athlète a désespérément essayé de forcer son cheval réticent à continuer en le frappant avec une cravache. Raisner l'a encouragée et toutes deux ont été signalées pour cruauté envers les animaux. Les cas ont été finalement abandonnés.

À Paris, Zillekens a terminé 15ème après avoir été promue en finale suite au retrait de la cavalière britannique Kate French. Par la suite, la trentenaire a confirmé que c'était sa dernière compétition.

Raisner a mentionné qu'elle entraînerait des jeunes athlètes dans une région différente, spécifiquement au sein de l'association régionale de Brandebourg en Allemagne, après avoir démissionné de son poste d'entraîneure nationale. À Paris, Annika Zillekens, qui a été sous les projecteurs en raison de la controverse équestre avec Raisner à Tokyo, a terminé sa compétition et a annoncé que c'était la dernière.

Lire aussi: