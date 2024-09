L'entraîneur des Raiders de Las Vegas propose de conseiller à Tua Tagovailoa de prendre sa retraite après son dernier incident de commotion cérébrale.

Jeudi dernier, lors de la défaite 31-10 contre les Buffalo Bills, Tagovailoa a dû quitter le terrain à la fin du troisième quart-temps après une collision à la tête alors qu'il tentait un plaquage pour un premier down, causée par le safety des Bills Damar Hamlin.

Au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, le joueur de 26 ans est resté immobile sur le terrain et a été pris en charge par le personnel médical des Dolphins. Tagovailoa a finalement quitté le terrain en marchant, confiant le casque à son remplaçant, le quarterback Skylar Thompson.

Par la suite, l'entraîneur principal des Raiders, Josh Pierce, a recommandé à Tagovailoa de prendre sa retraite du football.

"Je lui conseillerais de raccrocher ses crampons, ça ne vaut pas le coup", a déclaré Pierce aux journalistes vendredi. "Ça ne vaut pas la peine de jouer - je n'ai jamais vu quelque chose comme ce qui lui est arrivé arriver trois fois auparavant. C'est terrifiant. On peut voir l'inquiétude sur le visage des joueurs sur le terrain, et tout le monde se précipite pour lui venir en aide."

Tagovailoa avait déjà subi plusieurs commotions cérébrales au cours de la saison 2022. En 2023, il a confié qu'il envisageait de mettre sa carrière de football entre parenthèses en raison de ces problèmes neurologiques persistants.

"Je pense simplement qu'à un moment donné, il vivra plus longtemps que sa carrière de football", a poursuivi Pierce. "Prends soin de ta famille."

L'entraîneur des Miami Dolphins, Mike McDaniel, a mis l'accent sur la santé de Tagovailoa plutôt que sur l'avenir de son équipe après l'incident.

"Ce qui compte le plus, c'est qu'il se remette chaque jour", a déclaré McDaniel aux journalistes lors d'une vidéoconférence vendredi. "La meilleure façon pour moi de contribuer à cela est de ne pas spéculer sur les conséquences du football."

McDaniel a rapidement écarté les questions sur la possibilité que Tagovailoa envisage de prendre sa retraite.

"Aborder ce sujet serait extrêmement inappropriate de ma part", a répliqué McDaniel. "Vous parlez de sa carrière, n'est-ce pas ? C'est sa carrière qui lui appartient."

"Tua est la personne centrale dans cette situation", a répété McDaniel plus tard. "Ses pensées, ses sentiments et ses ambitions pour sa vie et sa carrière, en conjonction avec les experts en neurologie, prennent le pas sur ces décisions."

Le journaliste de CNN Jacob Lev a contribué à la couverture de l'information.

Malgré les préoccupations concernant sa santé, Tagovailoa a exprimé son amour pour le sport et son désir de continuer à jouer, citant l'utilité et l'excitation qu'il lui procure.

La NFL examine actuellement les incidents entourant les commotions cérébrales de Tagovailoa pour assurer la sécurité de tous les joueurs lors des événements sportifs à venir.

