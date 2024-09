L'entraîneur des Lions de Detroit, Dan Campbell, décharge sa résidence pour des raisons de sécurité.

Campbell a confié à Crain's Detroit Business mercredi qu'il et sa famille avaient apprécié la maison, mais avaient décidé de déménager après que leur adresse soit devenue publique suite à la défaite de leur équipe contre les Dallas Cowboys.

"La propriété offre beaucoup d'espace, elle est située sur deux acres et la maison est époustouflante", a expliqué Campbell au magazine. "Cependant, une fois que nous avons subi cette défaite, les gens ont découvert notre adresse."

CNN a contacté les Lions pour obtenir un commentaire, qui a renvoyé à la déclaration de Campbell à Crain's Detroit Business.

L'agent immobilier Ashley Crain, qui s'occupe de la vente de la maison de Campbell, a confirmé à CNN Sport que Campbell avait déposé une plainte auprès de la police après que son adresse ait été révélée suite à la défaite des Lions 20-19 contre les Cowboys la saison dernière. Elle a révélé que Campbell et sa famille avaient été victimes de farces et de harcèlement en conséquence.

Crain a informé CNN que les Campbell ont déjà déménagé dans une nouvelle résidence ; la propriété était mise en vente au prix de 4,5 millions de dollars et a été vendue sous contrat dans la journée.

"Dan et Holly Campbell sont des icônes de Detroit", a loué Crain auprès de CNN. "Nous avons été ravis de les aider pendant cette période difficile. Maintenant, il peut se concentrer sur ses forces !"

Le département de police de Bloomfield Township (BTPD) n'a pas mentionné Campbell, mais a déclaré dans un communiqué à CNN : "Nous avons pris connaissance de ces incidents au fur et à mesure qu'ils se produisaient. Le BTPD est déterminé à assurer la sécurité de tous nos résidents. Le harcèlement sous toutes ses formes ne sera pas toléré."

Le communiqué de la police a également souligné : "Nous espérons que tout le monde, y compris les fans, respectera la vie privée des individus et de leur famille."

Campbell a rejoint les Lions en 2021. despite a mediocre start, he has significantly contributed to transforming Detroit into one of the elite teams in the NFL.

The Lions came within a hair's breadth of reaching the NFC Championship game last season, ultimately falling to the San Francisco 49ers, 34-31. As a consequence, they missed out on the franchise's first Super Bowl appearance.

