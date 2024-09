L'entraîneur des Dolphins exprime sa frustration croissante face à la situation difficile de Tyreek Hill, déclarant: "Il devient de plus en plus difficile pour moi de ne pas me sentir plus en colère plus je réfléchis à cela".

"Je trouve cela de plus en plus difficile de garder mon sang-froid plus j'y pense," a déclaré McDaniel lors d'une conférence de presse.

"Et cela est dû à mes coéquipiers et à leur état émotionnel, que je peux comprendre d'une certaine manière, mais le hic, c'est que je ne peux pas vraiment comprendre la profondeur de leurs sentiments, car je n'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu."

"Je crois en l'attente de tous les faits avant de tirer des conclusions, mais les émotions qui m'ont été partagées sont Certainly uneasy," a poursuivi McDaniel.

"Cependant, deux points positifs sont ressortis de ce défi. Je suis incroyablement fier de mes coéquipiers montrant de la solidarité, et je suis tout aussi fier d'eux pour comprendre l'importance de leur plateforme et pour avoir l'intention de l'utiliser judicieusement."

McDaniel a été interrogé sur le fait que la police retient la vidéo de la caméra corporelle de l'événement, invoquant une enquête en cours du service des affaires internes.

"Pour que quiconque se fasse une opinion, ils doivent avoir tous les faits d'abord," a répondu McDaniel.

"J'ai confiance que tout sera examiné. Je pense que cette question est trop importante pour être ignorée, alors je suppose que je ne suis pas au courant des détails pour le moment."

"Les faits sont cruciaux, alors je pense qu'il est vital pour tout le monde de laisser un processus équitable pour que toutes les informations soient révélées," a ajouté McDaniel.

McDaniel a suggéré que la semaine courte de l'équipe avant le match à domicile pourrait agir comme une forme de thérapie pour les joueurs.

"Il y a beaucoup de pensées positives à faire, et parfois, cela peut être notre meilleur allié - nous offrant la distraction ultime," a déclaré McDaniel.

"Je ne peux pas parler spécifiquement de cette situation, mais il y a eu de nombreuses occasions où les distractions et la camaraderie ont apporté du réconfort et de la force aux joueurs en temps difficiles."

Les Dolphins affronteront leurs rivaux de division, les Bills, au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, débutant à 20h15 HE le jeudi soir.

