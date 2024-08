- L'entraîneur de Victoria est fier de son équipe de jeunes, malgré leur élimination de la compétition de la coupe.

Entraîneur de Viktoria Berlin, Dennis Kutrieb, a été satisfait de son jeune effectif après leur défaite 1:4 contre le club de Bundesliga FC Augsburg. "Nos gars ne baissent jamais les bras, ils donnent tout pendant ninety minutes, en faisant de leur mieux," a déclaré Kutrieb, entraîneur de l'équipe de la ligue régionale. "Il faut aussi leur pardonner leurs erreurs. Pas de soucis là-dessus."

Berlin a réussi à maintenir un score serré pendant une grande partie du match, mais deux buts tardifs d'Augsburg ont fait paraître le résultat plus déséquilibré qu'il ne l'était réellement. "Augsburg est une équipe en forme, ils peuvent maintenir leur rythme pendant ninety minutes. Et si vous n'êtes pas au bord de l'épuisement à la fin du match, ce qui n'était pas mon cas sur le bord du terrain, alors je suis incroyablement fier de ça," a dit Kutrieb.

L'équipe doit progresser étape par étape

Certains joueurs de Berlin sur le terrain étaient toujours éligibles pour l'équipe U19. "Bien sûr, ils font beaucoup d'erreurs et, bien sûr, tout ne fonctionne pas encore parfaitement. Mais nous voulons aider ces joueurs à s'améliorer petit à petit," a déclaré Kutrieb, âgé de 44 ans. "Et puis, dans trois ou quatre mois, ils ne commettront plus d'erreurs simples, et les performances globales s'amélioreront considérablement." Viktoria a remporté quatre points lors de ses trois premiers matches en ligue régionale.

Malgré leur appartenance à une autre ligue, les futurs adversaires de Viktoria Berlin doivent être prudents, car la jeunesse bavaroise montre des signes de progrès prometteurs. La stratégie de Kutrieb pour son équipe est de continuer à développer leur talent, en visant à les faire performer à un niveau plus élevé dans trois à quatre mois.

