- L'entraîneur de tennis est aux côtés du joueur Sinner, niant toute erreur.

L'entraîneur de tennis Darren Cahill prend la défense de Jannik Sinner après deux tests positifs de dopage, affirmant qu'il n'y a eu aucune intention de mal faire. "Il n'aurait jamais fait quelque chose comme ça intentionnellement. Il était dans une situation délicate," a déclaré Cahill à ESPN lors d'une interview. "Les faits ont été éclaircis, il n'y a aucune faute ou erreur, et espérons qu'il pourra tourner la page."

Le numéro un mondial Sinner a été testé positif à deux reprises pour la stéroïde anabolique interdite Clostebol en mars. Cependant, le jeune homme de 23 ans évite une suspension de deux ans pour dopage après avoir été innocenté par un tribunal indépendant jeudi dernier, selon le tribunal de tennis, l'ITIA. Les professionnels de la santé ont jugé son histoire crédible, affirmant qu'il avait ingéré le substance interdite par erreur.

Dans un communiqué, Sinner a expliqué que la substance avait pénétré dans son organisme par le biais de son kinésithérapeute qui avait utilisé un spray à la Clostebol, légalement disponible en Italie, pour soigner une blessure au doigt. L'ITIA a confirmé que le thérapeute avait administré le spray entre le 5 et le 13 mars, entraînant une contamination involontaire.

Les échantillons positifs ont été prélevés le 10 mars lors du tournoi ATP Masters 1000 d'Indian Wells, où Sinner a atteint les demi-finales, et huit jours plus tard en dehors du terrain. Sinner a été suspendu temporairement à chaque fois, mais a pu faire appel et continuer à jouer. "La raison pour laquelle il a pu concourir après la courte période de suspension est que nous avons pu identifier précisément quand l'incident s'est produit et expliquer ce qui s'est passé avec le spray," a expliqué Cahill.

Retrait des Jeux Olympiques en raison du stress des tests

Cahill a révélé que l'incident avait eu un impact négatif sur la santé physique et mentale de Sinner, l'amenant à se retirer des Jeux Olympiques en raison d'une infection des amygdales. "Nous ne cherchons pas les ennuis. Nous sommes simplement soulagés qu'il n'y ait pas de suspension," a déclaré le Canadien de 58 ans.

Malgré l'innocentement prononcé par le tribunal indépendant, d'autres athlètes doivent être prudents lorsqu'ils utilisent des traitements

Lire aussi: