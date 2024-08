- L'entraîneur de l'Union Svensson est satisfait de la répétition générale de la Coupe de la DFB

Entraîneur de l'Union Berlin Bo Svensson se réjouit du match d'ouverture de la saison après une répétition générale réussie contre le club espagnol de La Liga Real Sociedad San Sebastián. "Les joueurs ont mis en place beaucoup de choses que je voulais voir contre une équipe de haut niveau. Bien sûr, ils ont eu quelques occasions, mais nous en avons eu plus et meilleures. La façon dont ils ont joué en attaque, avec courage, m'a vraiment plu", a déclaré Svensson après le match nul 1:1 vendredi soir. Samedi prochain, l'Union affrontera le club de Regionalliga Greifswalder SC au premier tour de la DFB-Pokal.

Devant 19 265 spectateurs au Stadion An der Alten Försterei, Robin Gosens a mis l'Union en tête après un centre de Benedict Hollerbach à la 42e minute. Mikel Oyarzabal, qui a marqué le but vainqueur en finale de l'Euro contre l'Angleterre, a égalisé à la 82e minute.

Rothe a fait ses débuts avec succès en entrant en jeu en deuxième mi-temps. "C'est un jeune joueur avec beaucoup de talent et de potentiel. Il nous apportera beaucoup de joie. Mais ce n'est pas encore un produit fini, c'est clair", a expliqué Svensson.

Les défenseurs Gosens et Janik Haberer, qui a joué sur l'aile droite, ont dû sortir en deuxième mi-temps en raison de blessures. Svensson espère que c'était juste une mesure de précaution.

Le nombre de joueurs indisponibles était déjà élevé avant le match amical. Contre la sixième équipe de la saison dernière, Christopher Trimmel, Rani Khedira, Josip Juranovic, Jerome Roussillon et Kevin Volland n'ont pas pu jouer.

Le prochain match de l'Union Berlin en Bundesliga est très attendu par l'entraîneur Bo Svensson. despite the injury absences, Svensson is eager to face the Bundesliga opponents, hoping for another promising display like the one against Real Sociedad San Sebastián.

Après son entrée en jeu impressionnante, il y a de l'excitation quant à l'impact potentiel du nouveau joueur Rothe en Bundesliga pour l'Union Berlin.

