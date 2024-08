- L'entraîneur d'Augsburg audacieux avant le début de la coupe: veut retourner à Berlin

L'entraîneur d'Augsburg, Jess Thorup, n'est pas connu pour ses déclarations audacieuses, mais avant leur match de la DFB-Pokal à l'extérieur contre le club de Regionalliga Viktoria Berlin, il a suscité quelques sourcils levés avec ses commentaires. "Pour moi, il s'agit de rester dans la coupe le plus longtemps possible", a-t-il déclaré, restant relativement sobre. Mais puis il a ajouté avec assurance, "Qui sait: nous allons maintenant à Berlin - et espérons que nous y serons de retour plus tard". Berlin est où la finale de la DFB-Pokal est traditionnellement disputée.

Pour un club de Bundesliga qui n'a réussi à passer le deuxième tour de la coupe que deux fois au cours de la dernière décennie, et qui a été humilié par une défaite 0-2 contre SpVgg Unterhaching au premier tour la saison dernière, c'était une déclaration inhabituelle. Mais cela correspond à l'image nouvelle du club - il y a à peine quelques jours, les patrons ont annoncé leur intention de se défaire de leur statut de "médiocre" et de viser plus haut.

Le voyage à Viktoria Berlin pourrait être un premier, petit indice de cela. Les Fuggerstädters ont été éliminés au premier tour à quatre reprises depuis 2014 : deux fois contre le 1. FC Magdeburg (2014, 2017), contre SC Verl (2019), et à Unterhaching il y a douze mois.

Premier match de Thorup en Pokal

Sous Thorup, l'équipe a connu une remarquable série en Bundesliga la saison dernière, ne manquant la qualification pour la Ligue Europa que grâce à une mauvaise fin de saison. "Il est maintenant temps pour nous de nous faire remarquer en coupe aussi", a exigé l'entraîneur danois, qui fait ses débuts en DFB-Pokal. La déception à Haching était sous la direction de son prédécesseur Enrico Maaßen.

Thorup a rapporté qu'il a déjà motivé son équipe pour la tâche dans la capitale. "Nous sommes bien préparés, nous prenons ce match très au sérieux. J'ai dit à l'équipe dès le départ : notre saison ne commence pas le samedi prochain contre Werder, elle commence dimanche prochain contre Viktoria Berlin."

L'entraîneur a annoncé qu'il aura tous les joueurs disponibles, à l'exception des gardiens blessés Finn Dahmen (qui sera remplacé par le nouveau joueur Nedilijko Labrovic) et Robert Gumny. Cela inclut Marius Wolf, qui a récemment rejoint de Dortmund mais doit encore rattraper son entraînement, et Kristijan Jakic, qui était

