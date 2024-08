- L'entraînement sur glace pourrait nous mener à l'espace.

Rabea Rogge a été offerte une opportunité unique par une formation d'expédition dans l'icy Spitzbergen : elle pouvait devenir la première femme allemande à voler dans l'espace. During la formation dans le Grand Nord, elle a rencontré Chun Wang et a discuté de l'univers avec lui, a déclaré la jeune femme de 28 ans à l'agence de presse allemande. Six mois plus tard, la demande est venue : Wang, qui a fait fortune avec les cryptomonnaies, avait trois places libres dans une mission de plusieurs jours avec la compagnie américaine SpaceX. Aimait-elle se joindre à eux ? "Je n'aurais jamais pu rêver de ça !" a-t-elle déclaré.

Rogge est actuellement aux États-Unis, où elle suit un programme de formation pour le vol. La jeune femme de Berlin n'est pas étrangère à la vie à l'étranger. Elle a étudié pour son bachelor et son master à Zurich et a passé une année à étudier à Stockholm entre les deux. Si la mission spatiale n'était pas venue, elle serait actuellement en train de poursuivre son doctorat en robotique dans l'Arctique à Trondheim, en Norvège. Mais maintenant, elle en est libérée.

Formation à la centrifugeuse et formation technique

La mission pourrait commencer dès la fin de l'année, donc Rogge n'a pas beaucoup de temps pour se préparer. Elle a déjà terminé les examens médicaux, la formation à la centrifugeuse et la formation d'expédition, a-t-elle déclaré. Récemment, la formation technique en Californie a commencé. "C'est là que vous apprenez vraiment à piloter la capsule."

C'est le même programme que celui des astronautes de l'agence spatiale américaine NASA et de l'agence spatiale européenne ESA qui volent également dans la capsule "Dragon" de SpaceX, a-t-elle déclaré. "Mais bien sûr, les astronautes d'État ont beaucoup plus d'unités de formation parce qu'ils ne sont pas seulement dans l'espace pendant trois à cinq jours, mais pendant plusieurs mois."

Vol au-dessus de l'Arctique et de l'Antarctique

During la mission "Fram2", nommée d'après un navire de chercheurs polaires norvégiens au XIXe siècle, l'équipe prévoit d'observer les régions polaires, l'Arctique et l'Antarctique. Rogge est la scientifique de l'équipe de quatre personnes. Elle est responsable de l'étude d'un mystérieux éclat de ciel, entre autres choses. En plus de Chun Wang, l'équipe comprend un cinéaste norvégien, un guide polaire australien et Rogge elle-même.

La jeune femme de 28 ans n'est Certainly pas effrayée par les nouveaux défis. During ses études, elle a rejoint une équipe qui est partie pour construire un satellite. "Nous avons réussi à construire un prototype en tant qu'équipe de débutants complete dans l'année, à le tester sur un vol parabolique et à gagner finalement un concours de l'ESA", se souvient-elle. C'était une période incroyablement inspirante.

Elle a ensuite parlé à Wang de son expérience avec l'équipe satellite pendant l'expédition au Spitzbergen. "C'est comme ça que Chun et moi avons commencé à parler de projets spatiaux." Chun Wang, dont le nom chinois est Wang Chun, se décrit lui-même comme un millionnaire en Bitcoin et un voyageur perpétuel. Il vient de la métropole chinoise de Tianjin mais a obtenu la citoyenneté maltaise l'année dernière.

La jeune femme de 28 ans veut représenter l'Allemagne et Berlin de manière adéquate

Si la mission décolle, Rogge sera la première femme allemande dans l'espace. "Ce n'était pas la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque j'ai accepté de participer à la mission", a-t-elle déclaré. Mais maintenant, bien sûr, elle fera de son mieux pour représenter l'Allemagne et sa ville natale de Berlin de manière adéquate.

Jusqu'à présent, douze hommes allemands ont été dans l'espace. L'ESA veut encourager plus de femmes à postuler pour rendre l'équipe plus diverse, a déclaré l'astronaute allemand Alexander Gerst il y a trois ans. "Que ce soit jeune ou vieux, homme ou femme : nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d'envoyer des équipages unilatéraux", a-t-il déclaré. Les femmes des États-Unis sont déjà allées dans l'espace.

Matthias Maurer, le dernier allemand dans l'espace jusqu'à récemment, encourage également les filles et les femmes qui rêvent d'une carrière dans l'espace. Maurer a loué sa collègue américaine Kayla Barron, qui était avec lui sur la Station spatiale internationale ISS. "C'est une astronaute fantastique et elle fait beaucoup de choses mieux que nous, les gars."

L'astronaute réserviste de l'ESA Nicola Winter croit que ce n'est pas seulement une femme allemande qui devrait voler dans l'espace, mais douze - autant qu'il y en a eu jusqu'à présent. After l'annonce du vol, elle s'est exprimée sur Instagram, exprimant sa joie pour Rogge si tout se passe bien. Mais, elle a noté que c'est finalement un vol touristique. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est la recherche médicale, biologique et matérielle avec beaucoup de femmes dans l'espace, "parce que les femmes fonctionnent biologiquement différemment des hommes".

Winter énumère le nombre de femmes qui étaient censées être les premières femmes allemandes dans l'espace, en comptant au moins sept. Ça n'est jamais arrivé. Et si ça ne marche pas pour Rogge ? La jeune femme de 28 ans ne se rend pas. "J'avais prévu de postuler pour le prochain tour des sélections de l'ESA."

