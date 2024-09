- L'entité gouvernementale plaide pour un engagement financier en faveur de la construction de barrages de la vallée

D'après les informations de l'Office de l'Eau de Thuringe (TFW), il y a un besoin urgent d'augmenter les fonds pour l'entretien des réservoirs propriété de l'État à l'avenir. Cette conclusion est tirée d'un plan d'entretien et de rénovation à long terme préparé par le TFW et présenté au gouvernement par le ministre de l'Environnement Bernhard Stengele (Les Verts). Le plan suggère d'allouer entre 40 et 60 millions d'euros par an d'ici 2034, soit environ trois fois les 13 millions d'euros prévus pour cette année.

La principale raison de cette augmentation des fonds est trois grands projets en cours, selon le TFW. Ces projets comprennent la rénovation complète des barrages de Weida et de Schönbrunn, ainsi que l'extension et la rénovation du bassin de rétention des inondations de Straußfurt.

Le TFW gère plus de 130 barrages et bassins de rétention propriété de l'État dans le land libre. Selon Stengele, il est crucial d'informer le cabinet de l'exigence constante d'investissement pour ces barrages et bassins. Il a souligné que garantir ce financement dans les budgets de l'État à venir est essentiel pour assurer la sécurité des barrages.

Selon le ministère de l'Environnement, le projet de budget pour 2025, prévu être préparé par le nouveau gouvernement rouge-rouge-vert, prévoit d'allouer environ 20 millions d'euros pour les barrages. Cependant, la décision finale sur le budget de l'année à venir dépendra du nouveau parlement constitué suite aux élections du land.

La Thuringe est le foyer de plus de 200 barrages, bassins de rétention et réservoirs, qui jouent un rôle crucial dans la prévention des inondations et le maintien de l'approvisionnement en eau du land.

