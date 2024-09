L'entité de l'UFC a conclu un accord de 375 millions de dollars dans une action collective intentée par des anciens athlètes.

L'accord de règlement, révélé par TKO, la société mère de l'UFC, via un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, devrait résoudre tous les litiges pour un montant total de 375 millions de dollars, sous réserve de l'approbation du juge Richard Boulware du district de Las Vegas.

Les détails de l'accord de règlement proposé n'ont pas encore été rendus publics en justice, et les spécificités, telles que toute confession ou dénégation de mauvaise conduite de la part de la société, sont toujours confidentielles.

Les plaignants de l'affaire Le c. Zuffa ont affirmé que l'UFC avait utilisé sa position dominante dans les arts martiaux mixtes (MMA) pour minimiser les chances que ses athlètes reçoivent des offres d'autres promoteurs, et ont soutenu que l'UFC avait "réduit de manière injuste la rémunération" des fighters en mettant en œuvre "une série d'actions exclusives et anticoncurrentielles".

L'affaire, déposée initially en décembre 2014 par le fighter à la retraite Cung Le ainsi que Nate Quarry, Jon Fitch et d'autres, concernait des athlètes qui ont combattu pour l'UFC entre décembre 2010 et juin 2017, selon Berger Montague, le cabinet d'avocats représentant les plaignants. L'an dernier, Boulware a accordé le statut d'action en justice collective aux fighters qui ont combattu pour l'UFC aux États-Unis pendant cette période.

L'UFC a demandé le dismissal de l'affaire en 2015, mais la cour a rejeté la demande.

L'UFC et les plaignants ont initialement convenu d'un règlement de 335 millions de dollars qui couvrait à la fois l'affaire Le c. Zuffa et une action en justice distincte, mais Boulware a rejeté ce règlement, selon Reuters, en raison de la répartition des fonds aux plaignants.

"We have reached a revised agreement with Plaintiffs to settle the Le case, taking into account Judge Boulware’s stated concerns," a déclaré l'UFC à CNN.

"While we thought the original settlement was fair – a view shared by Plaintiffs – we believe it is in the best interest of all parties to put an end to this litigation."

Le règlement à neuf chiffres ne concerne que l'affaire Le c. Zuffa, tandis que l'affaire Johnson c. Zuffa, qui est toujours en instance contre l'UFC, l'organisation de MMA la plus importante au monde, reste non résolue. L'affaire Johnson est à un stade précoce, et une motion de dismissal est toujours en suspens, selon le communiqué de l'UFC.

"We believe this new proposed settlement for the Le case is a great outcome for the class of UFC fighters we represent," a déclaré Berger Montague à CNN. "If approved, it would provide immediate financial relief to over 1,000 fighters, who would each receive a considerable boost to their earnings from UFC during their fighting careers."

"We look forward to presenting the proposed settlement to the Court for preliminary approval in the near future. We are also committed to pursuing claims on behalf of the fighter class in the later-filed Johnson case, including claims for injunctive relief against UFC."

L'affaire Johnson, initiée par les anciens fighters de l'UFC Kajan Johnson et C.B. Dollaway, présente des similitudes avec l'affaire Le et allègue que la société a enfreint les lois antitrust en sous-payant les fighters de l'UFC et en portant préjudice ou en entravant d'autres promoteurs de MMA.

Lire aussi: