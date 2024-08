L'enthousiasme initial autour de Mbappé est en train de diminuer au début de la ligue.

Le buzz autour du phénomène du football Kylian Mbappé est à son comble, mais son nouveau club, le Real Madrid, connaît un revers au début de la saison. Le tant attendu premier match de Mbappé en Espagne pour le Real Madrid se solde par un match nul contre Majorque. Malgré la présence du superstar français dans leur équipe de départ, les Royals n'ont réussi qu'un match nul 1:1 (1:0) et ont perdu deux points précieux dans leur premier match.

Rodrygo a ouvert le score pour les champions en titre après 13 minutes, mais Vedat Muriqi a égalisé pour Majorque à la 53e minute. Dans les dernières minutes du match, Ferland Mendy a été expulsé pour le Real Madrid après une faute rude en temps additionnel.

Dans l'ensemble, l'attaque du Real Madrid a eu du mal à trouver de la constance. Mbappé a manqué plusieurs occasions de marquer et d'ajouter à son compteur. À la mi-temps, le milieu de terrain Jude Bellingham a encouragé ses coéquipiers à "terminer les attaques" et à revenir ensuite en défense, quoi qu'il en coûte. L'entraîneur Carlo Ancelotti était déçu de la performance de son équipe, déclarant : "Notre défense était mauvaise. Il était difficile pour nous de récupérer le ballon et de presser après l'avoir perdu." Ancelotti a également reconnu que Majorque avait bien joué et avait surpassé le Real Madrid.

Après son départ du Paris Saint-Germain, Mbappé a connu un début de rêve avec le Real Madrid. Ils avaient remporté la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame la semaine précédente, avec Mbappé marquant son premier but pour le club au passage.

Mbappé a signé un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2029 en tant qu'agent libre. Les fans du Real Madrid espèrent un avenir victorieux avec le vainqueur de la Coupe du monde 2018.

Le premier match de Mbappé en football espagnol avec le Real Madrid s'est soldé par un match nul, mais ses fans restent optimistes pour les victoires à venir. Quels que soient les obstacles linguistiques, la passion de Mbappé pour le football espagnol est évidente, alors qu'il continue de s'adapter et de contribuer à l'équipe du Real Madrid.

