L'enthousiasme des membres du ménage pour les lieux de résidence

Assistés par une nouvelle baisse des taux de prêt hypothécaire, de nombreuses personnes songent à leur habitat personnel. En juillet, les demandes de prêts de construction ont été aussi nombreuses qu'au cours des deux dernières années.

La demande des consommateurs allemands en prêts hypothécaires a connu une forte augmentation en juillet, atteignant des niveaux non vus depuis 2022, selon Barkow Consulting, basée sur les données de la Banque centrale européenne. Les banques allemandes ont accordé 19,5 milliards d'euros de nouveaux prêts, soit une augmentation de 25 % par rapport au même mois de l'année précédente. En juin, les nouveaux prêts de financement de construction avaient déjà connu une reprise, augmentant de 17 % à 16,3 milliards d'euros.

Le redressement du marché de financement de construction semble être entraîné par la hausse des loyers et la récente baisse des taux d'intérêt, selon Peter Barkow, directeur général de Barkow Consulting. "La reprise est là." Cette année, la valeur totale des nouveaux prêts a déjà dépassé celle de l'année précédente de 18 %, s'élevant à 112 milliards d'euros. Les taux hypothécaires ont récemment diminué, avec des conditions de prêt sur 10 ans actuellement inférieures à 3,5 %, après avoir atteint un pic de 4,2 % à la fin de 2023.

Relance du marché immobilier

Le financement privé de la construction avait connu une croissance jusqu'au printemps 2022, atteignant un volume mensuel supérieur à 32 milliards d'euros à son apogée. Cependant, la tendance à la hausse a été stoppée par une augmentation rapide des taux d'intérêt, rendant les prêts hypothécaires plus coûteux après des années de taux d'intérêt bas. De plus, les coûts de construction élevés ont incité de nombreuses personnes à abandonner leurs projets de construction ou d'achat de maisons. Par conséquent, les nouveaux prêts de financement de construction ont chuté à 161 milliards d'euros en 2023, représentant une baisse de 37 % par rapport aux chiffres de 2022, selon les données de Barkow Consulting.

L'Association allemande des banques Pfandbrief (VDP), qui représente les principaux financiers immobiliers en Allemagne, a également rapporté une augmentation de l'activité de prêt. L'association a enregistré le plus haut niveau de nouveaux prêts avec des prêts hypothécaires depuis le troisième trimestre de 2022, entraîné par une demande accrue de financement de maisons et d'appartements. Cela suggère que la crise immobilière pourrait prendre fin, comme Recently stated by the VDP, which also reported a stabilization of real estate prices for the second quarter.

