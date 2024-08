L'enthousiasme attendu de Beyoncé à la Convention nationale démocrate a connu une déflation spectaculaire.

Il y avait une agitation notable parmi de nombreux partisans à l'approche de la dernière nuit de la Convention nationale démocrate, non seulement en raison de la désignation de la vice-présidente Kamala Harris comme candidate du parti, mais aussi en raison de l'anticipation concernant la femme derrière l'hymne de campagne de Harris, qui pourrait potentiellement "faire pleuvoir sur la foudre" et "fendre les eaux" au United Center de Chicago.

Tout comme les rumeurs populaires dans la culture populaire, les spéculations concernant la possible présence de Beyoncé à la DNC ont surgi et disparu - principalement sur les réseaux sociaux.

Depuis que CNN a rapporté en juillet que Beyoncé avait donné à la vice-présidente Harris la permission d'utiliser sa chanson de 2016 "Freedom" pour sa campagne présidentielle, des questions ont été soulevées.

Beyoncé allait-elle officiellement soutenir Harris ? Y avait-il une possibilité de concert en son soutien ? Et plus surprenant encore, Beyoncé et Taylor Swift, deux des plus grandes artistes du monde, pourraient-ils collaborer pour soutenir Harris à Chicago ?

Certaines personnes ont vu des signes apparents suggérant une apparition inévitable de Beyoncé à la convention - son jet privé aurait atterri à O'Hare, le groupe maison répétait des chansons de Beyoncé, et des écharpes "Cowboy Kamala" étaient visibles parmi la délégation de Washington. Il semblait plausible qu'elle fasse une apparition.

Shasti Conrad, présidente du Parti démocrate de Washington, a partagé ses réflexions avec le Washington State Standard, mettant en avant son appréciation à la fois de la chanteuse et de la vice-présidente - membre de la ruche de Beyoncé et de la "KHive".

"La ruche de Beyoncé est en quelque sorte ce que la KHive a construit - une base de fans fervents pour les deux", a déclaré Conrad. "Alors nous avons décidé de célébrer ces deux femmes incroyables de couleur et ce moment culturel et politique."

Un émoji de ruche posté par Emily Ruiz, directrice politique de la Maison Blanche, a attisé l'anticipation.

Compte tenu de l'atmosphère de concert vibrant tout au long de la DNC étoilée cette semaine - en tenant compte de l'apparition surprise d'Oprah Winfrey le mercredi soir - et d'un post du compte X "Stagiaire en colère", promettant un événement mémorable jeudi, tout le monde attendait avec impatience ce qui allait suivre.

"J'ai été tenu au secret, mais vous ne voulez pas manquer la DNC ce soir", lisait-on dans le post maintenant supprimé. "Si vous pensiez que la surprise d'Oprah était grande, attendez un peu."

Jeudi soir, TMZ a annoncé que Beyoncé allait effectivement se produire. Les médias, y compris CNN, ont contacté des représentants pour confirmer; tandis que les réseaux sociaux retenaient leur souffle.

Given Beyoncé's history of performances at Democratic events - such as President Barack Obama’s Inaugural Ball in 2008, Obama's second presidential Inauguration in 2013, and a pre-election concert in Ohio for Hillary Clinton in 2016 - and her endorsement of the Biden-Harris ticket in 2020, it seemed inevitable.

However, the pop culture dream eventually came to an end when The Hollywood Reporter revealed that Beyoncé wouldn't be participating in the DNC.

"She was never scheduled to be in Chicago," Beyoncé's representative Yvette Noel-Schure stated to CNN.

TMZ issued an apology with lyrics from Beyoncé's "Texas Hold ‘Em" song to rectify their mistake.

"To quote Beyoncé: We gotta lay our cards down, down, down ... we got this one wrong," the revised story read.

The X account that seemed to have instigated the initial buzz - Angry Staffer - also issued a mea culpa, acknowledging, "Re: special guest rumor - I'm not sure where it started, but the people who told me aren't prone to hyperbole."

Despite the buzz and numerous speculations, Beyoncé's representative confirmed that she wasn't scheduled to perform at the DNC, leaving many who anticipated an entertaining collaboration between Beyoncé and Taylor Swift disappointed.

The excitement surrounding potential entertainment at the DNC remained high, with Beyoncé's potential appearance serving as a significant talking point, despite the eventual confirmation that she wouldn't be participating.

