- L'ensemble de la ligne B1 près de Dortmund est fermée pour le démantèlement du pont.

Le démantèlement d'un pont sur la B1 à Dortmund, une route importante de la région est de la Ruhr, entraînera une fermeture complète ce week-end. À partir de samedi soir à 20h00 et jusqu'à lundi à 5h00, la section entre les échangeurs de Holzwickede et Dortmund-Sölde sera fermée dans les deux sens, comme l'a annoncé l'entreprise de gestion de projet Deges. Ils recommandent un grand détour via l'A1, l'A2 et la route fédérale B236.

Dans le cadre de l'élargissement de la route fédérale en autoroute, la route de service coupant la B1 à cet endroit sera démolie. Heureusement, des alternatives de pont sont disponibles pour les anciens utilisateurs de l'intersection - principalement le trafic agricole, les piétons et les cyclistes.

La B1, à l'est de Dortmund, deviendra l'A40

Au nom du gouvernement fédéral, Deges dirige et surveille le développement de la section de la B1, un élargissement à six voies couvrant environ dix kilomètres, de Dortmund Ost à l'échangeur Dortmund/Unna. D'ici 2025, l'entreprise estime que jusqu'à 100 000 véhicules par jour utiliseront cette section. Pour de nombreux voyageurs est-ouest, l'A40, connue sous le nom de l'autoroute de la Ruhr, sert de principale artère de circulation centrale dans la région de la Ruhr. Actuellement, l'A40 se fond dans la B1 à Dortmund, menant à l'A44 vers Cassel à Unna. Les projets de rénovation doivent être terminés en 2027.

Actuellement, les voyageurs de la région de la Ruhr rencontrent diverses limitations en raison d'une fermeture prolongée de l'A40 : un remplacement de pont près de Bochum a forcé l'A40 à fermer dans les deux sens depuis août, avec une réouverture estimée mi-novembre. De plus, les travaux en cours à l'échangeur Kaiserberg à l'extrémité ouest de l'autoroute de la Ruhr à Duisburg perturbent frequently le flux de circulation.

En raison des autres options de détour disponibles pour le trafic agricole, les piétons et les cyclistes en raison du démantèlement du pont, ils ne seront pas significativement affectés par la fermeture. Après la transformation de la B1 en A40, l'A40 servira de principale artère de circulation centrale pour de nombreux voyageurs est-ouest dans la région de la Ruhr, contournant les fermetures et les problèmes de construction actuels.

