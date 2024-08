- L'enregistrement en ligne des résidences change le paysage de manière significative, selon Wegner.

Le maire de Berlin, Kai Wegner du parti CDU, considère le prochain enregistrement résidentiel en ligne, prévu pour le milieu du mois d'octobre, comme une avancée considérable dans la numérisation des services aux citoyens. Lors d'une conférence de presse estivale tenue à l'iconique hôtel de ville rouge, Wegner a exprimé sa conviction que ce développement pourrait potentiellement révolutionner certaines situations de rendez-vous.

Wegner a souligné que les procédures d'enregistrement et de changement d'adresse, avec environ 500 000 demandes annuelles, sont parmi les services administratifs les plus utilisés à Berlin. De plus, le certificat d'enregistrement numérique, introduit en 2023, a déjà été utilisé plus de 130 000 fois.

De nombreuses personnes sont encore inconscientes de l'abondance de solutions numériques disponibles pour divers problèmes

Ces avancées numériques pourraient potentiellement soulager la pression sur les services aux citoyens, facilitant ainsi l'obtention de rendez-vous pour divers autres services. Il est donc essentiel que les habitants de Berlin soient informés de ces opportunités numériques. Malheureusement, beaucoup restent ignorants de ces possibilités.

"L'état actuel des services aux citoyens laisse à désirer", a admis Wegner. "Il arrive parfois que cela prenne trop longtemps, je l'avoue." Le Sénat continue de faire des efforts pour s'assurer que les rendez-vous peuvent être obtenus plus rapidement. Résultat, plus de 100 nouveaux employés ont été formés, et un nouveau centre de service citoyen est prévu pour ouvrir à Spandau le 4 septembre.

Pas de rendez-vous nécessaire au bureau ?

Wegner a également annoncé son intention de mettre en œuvre une idée qu'il avait précédemment proposée - offrir des services aux citoyens sans rendez-vous certains jours. "Nous sommes prêts à prendre le risque", a déclaré Wegner. "Je veux mettre en place cela le plus rapidement possible." Il imagine que les services aux citoyens seront accessibles aux personnes qui se présentent les mercredis ou jeudis. Les négociations sont en cours avec les districts, certains soutenant cette initiative, tandis que d'autres continuent de la discuter. Si tous les districts ne répondent pas favorablement, le projet pourrait quand même voir le jour en tant que "coalition des volontaires", selon Wegner.

Le Sénat a décidé lors de sa dernière réunion que les habitants de Berlin pourront bientôt s'enregistrer en ligne. Le service sera disponible à partir du milieu du mois d'octobre, comme annoncé par la Chancellerie du Sénat. Par conséquent, un rendez-vous au centre de service citoyen ne sera plus nécessaire. Il reste incertain quand l'objectif ultime d'obtenir un rendez-vous en bureau dans les 14 jours suivant la demande sera atteint.

L'enregistrement résidentiel en ligne numérique, prévu pour débuter au milieu du mois d'octobre, représente une étape importante dans la numérisation des services aux citoyens de Berlin, comme l'a mentionné Wegner. Avec le certificat d'enregistrement numérique déjà utilisé plus de 130 000 fois, il est clair que l'aspect numérique des services de Berlin prend de l'ampleur.

