- L'enquête sur l'industrie agricole révèle que de nombreuses exploitations ont du mal à trouver des vêtements adéquats pour les travailleurs.

De nombreuses entreprises en Basse-Saxe n'ont pas réussi à combler tous leurs postes d'apprentissage proposés l'an dernier. Selon une enquête menée par la Chambre de commerce et d'industrie de Basse-Saxe (IHKN), auprès de plus de 1500 entreprises, 48 % des entreprises avaient des places d'apprentissage non pourvues. Cela représentait une légère augmentation par rapport aux 44,3 % de l'année précédente.

Pour 66 % des entreprises qui n'ont pas pu combler tous les postes, l'enquête a révélé qu'elles avaient reçu des candidatures insuffisantes. Dans le secteur des services commerciaux, pas une seule candidature acceptable n'a été déposée. La situation était également préoccupante dans les secteurs des médias (80 %) et de la banque et de l'assurance (76,7 %).

Une entreprise sur trois n'a reçu aucune candidature. Selon l'IHKN, le nombre d'entreprises n'ayant reçu aucune candidature convenable ou aucune candidature du tout a légèrement diminué. Cependant, le déficit de candidats potentiels sur le marché de l'apprentissage en Basse-Saxe reste stable. Ni la taille de l'entreprise, ni la présence d'apprentis actuels ou un accord collectif n'ont incité à des candidatures.

La directrice générale de l'IHKN, Maike Bielfeldt, a déclaré : "Nos entreprises de Basse-Saxe sont disposées à offrir des apprentissages." Le nouveau terme d'apprentissage a commencé il y a environ trois semaines, avec environ 19 500 postes toujours vacants. Selon l'Agence fédérale pour l'emploi, les industries ayant le plus grand nombre de postes vacants comprenaient les vendeurs, les spécialistes du commerce de détail et de la logistique.

L'IHK Niedersachsen représente l'association d'État des sept chambres de commerce et d'industrie de Basse-Saxe.

