- L'enquête sur l'incendie de Verden se poursuit

À la suite d'un important incendie dans un bâtiment historique situé près de la cathédrale de Verden, les investigations se poursuivent. En raison de l'instabilité du bâtiment, la police a utilisé un drone pour prendre des photos de la scène. La cause de l'incendie reste inconnue, a confirmé un porte-parole, et toutes les possibilités sont explorées. "Si oui ou non il y a un lien avec les travaux de rénovation fait partie de l'enquête en cours", ont-ils ajouté.

During Wednesday's fire, a 65-year-old man sustained severe injuries, while two others suffered minor injuries. The estimated property damage could be in the millions, according to police. The building, which housed a guesthouse and residential units, was largely destroyed by the fire.

Construit en 1670, la maison porte une inscription de cette année. Une résidence adjacente est également actuellement inhabitable en raison de l'incendie. L'incendie a entraîné des perturbations de la circulation et des fermetures significatives dans le centre-ville. Les pompiers ont été déployés en grand nombre pour éteindre les flammes et les points chauds.

The police are working closely with the fire department to investigate the cause of the fire and any potential links to the ongoing renovation work. The police have estimated the property damage from the fire to be in the millions of dollars.

