- L'enquête montre des difficultés dans la formation du gouvernement en Thuringe

Moins de trois semaines avant l'élection d'État, un nouveau sondage en Thuringe indique une formation de gouvernement difficile. Dans un sondage Insa commandité par Funke Medien Thuringe, l'AfD reste en tête avec 30 pour cent. Le sondage montre également une course serrée entre la CDU et l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) pour la deuxième place, avec la CDU à 21 pour cent et la BSW à 19 pour cent.

Les Verts et le FDP ne seraient pas élus à l'Assemblée

La gauche, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow, gagne légèrement et est à 16 pour cent, tandis que son ancien partenaire de coalition, le SPD, est actuellement à six pour cent et approche du seuil critique de cinq pour cent. Dans un sondage Insa de juin, la gauche était à 14 pour cent. Le troisième partenaire de coalition du gouvernement actuel sous Ramelow, les Verts, ne serait pas élu à l'Assemblée parlementaire avec trois pour cent. Le FDP, dirigé par l'ancien ministre-président par intérim Thomas Kemmerich, n'atteindrait également que trois pour cent.

Une coalition rouge-rouge-verte n'aurait donc aucune chance d'obtenir la majorité. Ramelow dirige la coalition depuis dix ans, dernièrement en tant que gouvernement minoritaire. Cependant, d'autres constellations pourraient également être serrées.

Trouver une majorité difficile

Dans les derniers sondages, il y avait une majorité théorique pour la CDU, la BSW et le SPD. Dans le sondage Insa actuel, les trois ont ensemble 46 pour cent, qui est également le seuil de majorité, car trois pour cent chacun des Verts et du FDP, ainsi que deux pour cent d'autres partis, ne se traduiraient pas par des sièges à l'Assemblée parlementaire.

Une coalition avec l'AfD, considérée comme extrémiste de droite en Thuringe, est exclue par tous les autres partis ayant une chance d'être élus à l'Assemblée parlementaire. La CDU refuse également une coalition avec la gauche.

La gauche réaffirme sa prétention d'être la "force démocratique la plus forte"

Malgré l'écart avec la BSW et la CDU, la gauche a réaffirmé sa prétention d'être la "force démocratique la plus forte". "Bodo Ramelow jouit d'une grande confiance transpartisane dans le spectre démocratique et a l'expérience de diriger l'État dans des constellations et des temps difficiles, en le façonnant et en reliant toutes les forces démocratiques", a expliqué Christian Schaft, co-président du parti de gauche de Thuringe.

Les résultats des sondages sont généralement sujets à des incertitudes, avec une loyauté partisane en baisse et des décisions électorales de plus en plus à court terme, ce qui rend difficile pour les instituts de sondage de pondérer les données. L'institut donne une tolérance d'erreur statistique de 3,1 pour cent.

En général, les sondages ne reflètent que l'opinion au moment du sondage et ne sont pas des prévisions du résultat de l'élection. L'élection d'État en Thuringe aura lieu le 1er septembre, en même temps que l'élection d'État en Saxe.

