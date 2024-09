- L'enquête de l'autorité judiciaire est axée sur des documents de vote falsifiés.

Le parquet de Dresde a lancé une enquête sur des allégations de manipulation de votes lors de l'élection régionale de Saxe. On soupçonne que des individus non identifiés ont trafiqué un total de 126 bulletins de vote par courrier, favorisant le petit parti d'extrême droite Libre Saxe, a révélé le parquet. Les bulletins manipulés provenaient de différents districts de vote. En raison des enquêtes en cours, il n'a pas été possible de fournir plus de détails.

Sur les 126 bulletins affectés, 85 provenaient de deux districts de vote à Dresde-Langebrück, 27 de la zone urbaine de Dresde et 14 de deux districts de vote à Radeberg, a expliqué le parquet.

Comme précédemment rapporté par la police, des individus non identifiés avaient recouvert des croix précédemment marquées et avaient marqué Libre Saxe à leur place. Le Bureau criminel de Saxe a également mené des enquêtes. Le Comité électoral saxon avait annoncé qu'il prendrait une décision sur les sanctions électorales au plus tard le 13 septembre.

Dans l'élection régionale, le micro-parti a recueilli un total de 2,2 %. Tout comme l'AfD saxonne, Libre Saxe est classé comme un groupe d'extrême droite par l'Office pour la protection de la Constitution. Selon leurs informations, il s'agit d'un rassemblement de néo-nazis, d'anciens responsables du NPD et d'autres membres ou sympathisants de la scène, opérant en tant que parti. Sur leur canal Telegram, Libre Saxe nie toute implication dans la manipulation des bulletins.

