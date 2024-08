L'enquête a été lancée sur l'officier commandant du yacht accidenté.

La semaine dernière, le yacht de luxe "Bayésien" a sombré au large de la côte sicilienne, entraînant la perte tragique de sept vies. La raison exacte de ce désastre maritime reste obscure. Des rapports récents indiquent que le capitaine du navire est actuellement sous enquête criminelle.

Des sources telles que l'agence de presse ANSA et le journal quotidien "La Repubblica" ont révélé que le capitaine est examiné pour des chefs potentiels d'homicide involontaire et de naufrage. Il aurait été interrogé à deux reprises en l'espace d'une semaine, la dernière fois étant le week-end.

Parmi les victimes de cet incident malheureux près de la côte italienne figuraient le milliardaire britannique Mike Lynch et sa fille de 18 ans, ainsi que deux groupes d'amis et le chef du navire. Heureusement, 15 personnes ont été secourues. Mr. Lynch avait organisé l'excursion en mer avec sa famille, ses amis et ses associés d'affaires pour célébrer son acquittement en justice.

Les enquêteurs potentiels hypothétisent que le "Bayésien" a heurté une vague massive aux alentours de 4h00 du matin, au milieu d'une tempête avec des vents dépassant les 100 kilomètres par heure. Le yacht a coulé presque instantanément. On suppose que les victimes ont été prises au dépourvu dans leurs cabines et n'ont pas pu échapper aux eaux qui se rapprochaient rapidement.

Les rapports de la dernière interrogation du capitaine suggèrent que les enquêteurs examinent si les portes et les écoutilles étaient ouvertes pendant l'incident et quand l'alarme d'urgence a été activée. En fonction de ces questions, le capitaine a été ajouté à la liste des suspects potentiels. D'autres membres d'équipage sont également interrogés, et la possibilité d'autres investigations contre certains d'entre eux ne peut être exclue.

