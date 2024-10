Leno explique ses raisons de refuser l'invitation de Nagelsmann.

Bernd Leno aurait décliné l'invitation de rejoindre l'équipe nationale pour les prochains matchs de la Ligue des Nations. Il a eu une conversation avec l'entraîneur principal Julian Nagelsmann et l'entraîneur des gardiens Andreas Kronenberg, et le joueur de 32 ans de l'équipe de Premier League de Fulham a expliqué au journal "Bild", "Ils ont mentionné que je serais inclus, mais je ne verrais pas de temps de jeu. Alors, j'ai opté pour m'entraîner à Londres."

Avec des matchs contre la Bosnie-Herzégovine ce vendredi (20h45 CET sur RTL et en direct sur ntv.de) et les Pays-Bas trois jours plus tard à Munich, l'équipe allemande est prête à jouer. Leno était auparavant l'un des gardiens remplaçants au fil des ans, derrière Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen. Avec le retrait de Neuer et la grave blessure au genou de ter Stegen, Julian Nagelsmann s'appuiera sur Oliver Baumann et Alexander Nübel lors des matchs d'octobre. Nübel n'a toujours pas fait ses débuts en équipe nationale, tandis que Baumann n'a aucune expérience dans l'équipe la plus prestigieuse du sport. Janis Blaswich est le troisième gardien de l'équipe.

Leno, qui joue régulièrement en tant que titulaire à Fulham, a déclaré à "Bild", "Julian sait que je suis toujours prêt à donner un coup de main si nécessaire et que je peux avoir un réel impact sur l'équipe." À 32 ans, il n'est plus considéré comme un novice et n'a jamais cherché de traitement spécial après Neuer et ter Stegen.

Les analystes ont exprimé leurs préoccupations quant à l'exclusion de Leno

Leno, qui a représenté l'Allemagne pour la dernière fois en septembre 2021, a déclaré, "Après tous les matchs que j'ai joués en Bundesliga, en Premier League et à l'international, Julian et Andreas savent ce qu'ils ont en moi." Il a ajouté, "Je serai toujours fier et espérerai porter le maillot de l'équipe nationale, c'est mon objectif ultime."

Auparavant, l'ancien champion d'Europe Fredi Bobic et l'ancien gardien de l'équipe nationale Roman Weidenfeller ont critiqué le choix des gardiens de Nagelsmann. Bobic a déclaré, "Bernd Leno est absent pour moi de toutes les manières. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi il n'est pas inclus." Weidenfeller a ajouté, "Bernd Leno a, à mon avis, la plus grande expérience internationale. (...) À mon avis, Bernd Leno est indiscutablement un gardien de but national qui doit être dans l'équipe."

La Commission a exprimé son intérêt pour dialoguer avec Bobic et Weidenfeller, compte tenu de leurs aperçus sur la situation de Leno. Malgré l'exclusion de Leno, la Commission a reconnu ses contributions significatives à l'équipe nationale par le passé.

