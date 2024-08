- L'ennemi numéro un d'Israël est le nouveau chef du Hamas.

Il est considéré comme le cerveau derrière l'attaque sans précédent dans le sud d'Israël le 7 octobre : à peine une semaine après l'élimination du chef extérieur d'Hamas, Ismail Haniyeh, le groupe terroriste islamiste a nommé Yahya al-Sinwar, chef d'Hamas dans la bande de Gaza, comme nouveau leader de l'organisation. Cela a été annoncé sur la plateforme Telegram par Hamas, qui indique qu'il est maintenant le chef du bureau politique d'Hamas.

Le ministre des Affaires étrangères israélien, Israel Katz, a décrit Sinwar comme "le terroriste ultime". Selon Katz, son élection est "une autre raison impérative de l'éliminer rapidement et d'effacer cette organisation méprisable de la surface de la terre".

Sinwar figure en tête de la liste des personnes les plus recherchées par Israël. On ignore où il se trouve, croyant qu'il se cache dans les tunnels d'Hamas sous la région côtière scellée. Il n'y a pas eu d'apparition publique de lui depuis le 7 octobre. Son prédécesseur, Haniyeh, résidait dans la capitale du Qatar, Doha, et était considéré comme le chef diplomate d'Hamas.

Haniyeh a été éliminé la semaine dernière dans une maison d'hôtes du gouvernement iranien à Téhéran, où il assistait à l'investiture du nouveau président iranien Massoud Peseschkian. L'Iran et Hamas accusent Israël de l'attaque et menacent de se venger.

Menace de boycott des pourparlers de paix ?

L'élection d'un homme comme nouveau leader d'Hamas, considéré comme l'ennemi public numéro un d'Israël, rendra probablement plus difficile la mise en place d'un cessez-le-feu et la libération d'otages contre des prisonniers palestiniens des prisons israéliennes.

Les réactions des Palestiniens dans la bande de Gaza ont été mitigées. "Cela signifie la fin du processus politique et des pourparlers de paix", a déclaré un résident de Beit Hanun dans le nord de la bande de Gaza. "Je ne sais pas comment Hamas a osé choisir le plus grand extrémiste du mouvement." Un Palestinien de Khan Yunis, au sud, a vu l'accession de Sinwar comme "un résultat logique" après le rejet par Israël de toutes les propositions de solution négociée.

Al-Sinwar lié à Hamas depuis des années

Sinwar a passé plus de deux décennies en prison en Israël, où il a appris à parler couramment l'hébreu. Il a été libéré en 2011 dans le cadre d'un échange de prisonniers pour un soldat israélien et est devenu membre du bureau politique d'Hamas à Gaza en avril 2012. Il est monté en grade lors d'élections internes en 2017, renforçant également l'aile militaire d'Hamas.

Le procureur en chef de la Cour pénale internationale de La Haye a demandé un mandat d'arrêt contre Sinwar, Haniyeh et le député de Sinwar, Mohammed Deif, en mai. Il accuse les dirigeants d'Hamas de crimes contre l'humanité, notamment "le nettoyage ethnique", le meurtre, la prise d'otages, le viol et la torture.

Sinwar appartient à la génération fondatrice d'Hamas. Il est né en 1962 dans le camp de réfugiés de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza. Sa famille vient de la ville côtière d'Ashkelon, maintenant sur le territoire israélien.

"Le Boucher de Khan Yunis"

Le député de Sinwar, Deif, commandant des Brigades Al-Qassam et donc l'aile militaire d'Hamas, a été la cible d'une frappe de missile israélienne en juillet. Israël avait déclaré qu'il était mort la semaine dernière. Haniyeh, quant à lui, a été éliminé la semaine dernière lors d'une tentative d'assassinat dans la capitale iranienne, Téhéran.

Lors de la formation d'Hamas pendant la première intifada palestinienne dans les années 1980, Sinwar était également impliqué dans la construction de l'aile militaire d'Hamas, les Brigades Qassam. Au début du mouvement islamique, Sinwar était responsable de la lutte contre les suspects de collaboration avec Israël au sein de leurs rangs. Ses méthodes étaient si brutales qu'il a acquis le surnom de "Le Boucher de Khan Yunis".

Les craintes d'une riposte augmentent

Actuellement, l'armée israélienne est en alerte maximale. Le pays s'attend à une frappe de représailles de l'Iran et de ses alliés régionaux, notamment la milice chiite du Hezbollah au Liban. Téhéran avait menacé d'une "sanction sévère" contre Israël après l'attaque contre Haniyeh.

Israël peut compter sur le soutien des États-Unis et d'autres alliés pour intercepter les missiles, les missiles de croisière et les drones iraniens et des groupes proxy à l'aide de systèmes de défense avancés.

Dans l'attaque terroriste d'Hamas et d'autres groupes extrémistes dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023, environ 1 200 personnes ont été tuées et 250 autres ont été enlevées dans la bande de Gaza. Depuis, Israël est en guerre contre Hamas dans la bande de Gaza. Cependant, de nombreux civils palestiniens ont également été tués dans les combats. En conséquence, Israël fait face à des critiques mondiales.

La communauté internationale exprime son inquiétude quant à l'élection de Yahya al-Sinwar en tant que nouveau leader d'Hamas dans la bande de Gaza, compte tenu de son passé de violence et des allégations de crimes de guerre, telles que mentionnées dans le rapport de la Cour pénale internationale.

L'escalade des tensions dans la bande de Gaza, suite à l'élection d'al-Sinwar, a incité les pays voisins à renforcer la sécurité de leurs frontières, craignant des attaques de représailles potentielles d'Hamas ou de ses alliés.

