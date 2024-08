- L'énigme entourant sa tenue d'Halloween se dévoile.

Heidi Klum, à 51 ans, est connue comme la reine des costumes d'Halloween. Elle épate toujours tout le monde avec ses tenues époustouflantes lors de sa fête annuelle, suscitant l'enthousiasme et les couvertures médiatiques. Les détails de son costume sont toujours gardés secrets avant l'événement. Récemment, elle et son partenaire, le musicien Tom Kaulitz du groupe Tokio Hotel (34 ans), ont assisté à l'iconique fête d'Halloween à New York le 31 octobre, coordonnant toujours leurs costumes. En 2023, elle est venue en paon et lui en œuf de paon, tandis que dans les années précédentes, elle était un ver et lui un pêcheur...

Durante une session de questions-réponses sur son Instagram Stories, Klum a laissé échapper un indice : "Je suis super excitée pour Halloween. Ça va être génial," a-t-elle dit en souriant dans sa caméra de téléphone, puis en murmurant, comme révélant un secret clandestin, "Ça va être un costume pour couples." Cependant, elle n'a révélé aucune autre information. Habituellement, elle donne des indices dans les jours qui précèdent l'événement, pour que ses fans puissent suivre.

Officiellement couronnée "Reine d'Halloween" depuis 2018

Née et élevée en Allemagne, Heidi Klum a trouvé son amour pour Halloween dans son pays d'adoption, les États-Unis, où il était célébré comme une fête foraine. Depuis 2000, elle organise sa célèbre fête dans une métropole américaine le 31 octobre. Son costume d'Halloween élaboré est un sujet brûlant parmi les célébrités chaque automne.

En octobre 2018, Klum a été officiellement couronnée "Reine d'Halloween" par l'Association d'Halloween. Elle a partagé une vidéo sur son Instagram, où on la voit ouvrir avec excitation un grand paquet et en sortir un coffre au trésor contenant un crâne, qui contenait le certificat unique.

"Je tiens à remercier l'Association d'Halloween pour m'avoir désignée comme leur 'Reine d'Halloween'! Cette fête a toujours été l'une de mes préférées, et je suis vraiment reconnaissante d'être reconnue par une organisation qui célèbre Halloween avec autant de passion que moi !" a écrit Heidi Klum dans la légende de la vidéo.

