- L'énigme entourant les costumes d'Halloween de Heidi Klum et Tom Kaulitz se révèle

Heidi Klum a récemment célébré l'anniversaire de son mari Tom Kaulitz et de son frère jumeau Bill avec une grande fête. Depuis cet événement du 1er septembre, tous les indices pointent vers le jour le plus attendu de l'année de Klum - Halloween.

Chaque année, les spéculations autour de son déguisement mettent le web en ébullition. Il n'est donc pas surprenant qu'elle commence déjà à donner des indices à ses fans. Sur son Instagram, le top modèle a partagé un aperçu de ce qui s'annonce être un costume élaboré à nouveau. On peut voir une forme ronde et figurée, resembling un tank, ornée de piquants et dotée de deux ouvertures pour les jambes dans la courte vidéo qu'elle a publiée. Elle a légendé le post mystérieux avec "Heidi Halloween prend forme", accompanied by two ghost emojis.

Un projet commun une fois de plus

Soit Heidi Klum, soit son mari endossera un ventre en coquille dure pour Halloween le 31 octobre. Klum a confirmé que son déguisement pour cette année serait également un projet commun, signifiant que leurs tenues se compléteront. Il y a également un autre indice : en parlant d'une photo d'un œil de verre, elle a dit : "Je vois un indice de ce qui viendra le 31 octobre."

Depuis 2018, le duo a enfilé un déguisement de couple pour chaque fête d'Halloween : ils ont été Ogre Fiona et Shrek, Alien (Klum) et un astronaute ensanglanté (Kaulitz), un pêcheur (Kaulitz) et un ver surdimensionné (Klum). L'année dernière, Heidi Klum a laissé tout le monde sans voix en se transformant en paon étincelant avec des plumes humaines faites de danseurs de Cirque du Soleil, accompagnée d'une glace géante en forme de paon (Kaulitz).

Heidi Klum, la "Reine d'Halloween"

Heidi Klum organise sa célèbre fête d'Halloween avec de nombreuses célébrités depuis 2000. En fait, elle a été couronnée "Reine d'Halloween" par l'Association d'Halloween en 2018. Au fil des ans, elle s'est transformée en différents personnages, tels que Cléopâtre, un papillon coloré et même un corbeau.

Ses déguisements nécessitent des mois de planification méticuleuse : Klum commence à planifier pour l'année suivante dès le 1er novembre. Plusieurs designers de costumes travaillent sans relâche dans les dernières semaines avant Halloween pour que la vision de l'hôte soit réalisée. La grande révélation a lieu uniquement le soir d'Halloween.

En instituant le processus de déguisement dès le début, Klum a partagé sur Instagram que "Heidi Halloween prend forme", hintant que le déguisement de cette année serait une autre collaboration avec son mari. Instagram est en effet l'endroit idéal pour commencer, car les abonnés de Klum attendent avec impatience la grande révélation le soir d'Halloween.

