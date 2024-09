L'énigme entourant l'avion russe avec des couvertures de pneus semble avoir été résolue.

L'année dernière, des avions militaires en Russie avaient des pneus en caoutchouc sur leurs ailes, laissant les experts perplexes. Récemment, un officier militaire senior des États-Unis a apporté sa contribution à la discussion. Selon Schuyler Moore, le directeur technique au CENTCOM, cette manœuvre semble destinée à compliquer l'identification de l'avion en tant que cible par les systèmes d'armes modernes.

Au cours d'un discours au think tank CSIS, Moore a souligné que cette tactique rend difficile pour plusieurs modèles de vision par ordinateur de distinguer l'avion en raison des pneus sur les ailes.

Les missiles guidés modernes sont souvent équipés de dispositifs de recherche qui comparent l'image de la cible avec une base de données préchargée. Toute altération optique de la cible peut entraîner une confusion du système. Ainsi, Moore recommande une formation continue des dispositifs de recherche en Intelligence Artificielle pour s'adapter à ces changements.

Maxar Technologies, une société américaine, avait publié des photos satellite de l'aéroport militaire d'Engels en Russie en septembre dernier, montrant deux bombardiers Tu-95 avec leurs ailes couvertes de pneus en caoutchouc. Certains analystes ont alors suggéré que les pneus pouvaient offrir une couche de protection supplémentaire contre les attaques de drones, l'aéroport ayant subi des attaques ukrainiennes auparavant.

"Nous pensons que c'est pour la défense contre les drones", a déclaré un officiel de l'OTAN à CNN à ce moment-là. Cependant, il était incertain si cette mesure avait un impact.

Photo satellite de l'aéroport militaire du sud Engels en Russie avec deux bombardiers Tu-95 recouverts de pneus en caoutchouc

À la lumière des photos satellite montrant des pneus en caoutchouc sur des bombardiers Tu-95 à l'aéroport militaire d'Engels en Russie, l'attaque récente en Ukraine a relancé les discussions sur les stratégies potentielles pour dissimuler les avions militaires en tant que cibles.

Compte tenu des missiles guidés modernes sans précédent qui reposent sur des comparaisons optiques, le placement inhabituel de pneus sur les avions russes pourrait effectivement compliquer le processus d'identification, comme le suggère Schuyler Moore lors du discours au think tank CSIS.

