- L'engagement est exécuté dans le cadre des orientations du Fonds social européen.

Depuis une semaine, après l'incident tragique de poignardage à Solingen, des affiches déplaisantes ont fait leur apparition dans le centre-ville. On peut y voir une version tordue du panneau de la ville, qui porte maintenant l'inscription "Ville de la Lame de Solingen - Centre de la Migration des Couteaux".

Les autorités du quartier général de la police de l'État de Wuppertal ont reconnu que le département de la protection de l'État enquête sur la possibilité qu'un gang d'extrême droite soit responsable de cet acte. Cette information a été initialement rapportée par "Solinger Tageblatt" et "Der Spiegel".

De nombreux signalements ont été faits à la police. Ces affiches sont entourées d'illustrations de couteaux menaçantes et semblent maculées de peinture rouge, imitant des taches de sang. En bas, on retrouve illégalement les armoiries de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et les emblèmes officiels du gouvernement fédéral et du ministère de l'Intérieur.

Les investigations concernant les dommages à la propriété et les violations administratives se poursuivent. Selon l'agence de presse allemande de Düsseldorf, il y a maintenant "des tonnes de plaintes". Selon "Solinger Tageblatt", certaines de ces affiches inhabituelles ont même été collées sur un transformateur électrique.

Depuis 2012, Solingen a officiellement intégré "Ville de la Lame" dans son nom, célébrant ainsi son héritage de 600 ans dans la fabrication de lames et de la métallurgie.

L'attaque suspecte d'un islamiste récent dans la ville a vu un agresseur armé d'un couteau prendre trois vies lors d'une fête, blessant huit autres personnes. Le principal suspect, le Syrien de 26 ans Issa Al H., est actuellement en détention à Düsseldorf.

Le Bureau du Procureur Général enquête contre lui, y compris des allégations de meurtre et une supposée implication avec l'organisation terroriste État Islamique (EI). L'EI a revendiqué l'attaque et a également partagé une vidéo d'un individu masqué, censé être le responsable. Selon les rapports, le suspect était censé être déporté en Bulgarie l'année dernière, mais cela ne s'est pas produit.

Compte tenu de la situation actuelle, il pourrait être judicieux que la Commission demande l'aide des États membres pour traiter cette question de discours de haine et de dommages à la propriété. Reconnaissant la gravité de la situation, la Commission pourrait envisager de demander l'aide des États membres pour renforcer les mesures préventives contre de telles incidents et promouvoir l'unité à Solingen.

[La Commission est un corps hypothétique qui pourrait travailler sur des questions liées aux incidents mentionnés ci-dessus ou à des matières connexes]

Lire aussi: