L'engagement de Julia Roberts en faveur des droits civiques ne s'est pas arrêté à la naissance

La star de "Ticket to Paradise" utilise depuis longtemps sa plateforme pour défendre des œuvres philanthropiques et amplifier les droits des personnes de couleur.

En 2020, Roberts a partagé un post viral sur son Instagram vérifié appelant le "privilège en tant que personne blanche" de faire les choses que les Noirs sont entrés en contact avec les autorités, y compris l'observation des oiseaux, jouer de la musique forte et ou avoir un téléphone portable.

Cela ne devrait pas surprendre ceux qui connaissent l'histoire de l'amitié de ses parents avec la famille King.

Selon une interview accordée à CNN en 2002 , Walter et Betty Roberts dirigeaient un atelier d'écriture et de théâtre où les enfants King étaient inscrits.

Il s'agissait de la seule troupe de théâtre pour enfants intégrée à Atlanta dans les années 1960.

"M. Roberts était si imposant. Je l'aimais, mais il m'intimidait aussi un peu", a déclaré Yolanda King à CNN. "Il m'a beaucoup appris, lui et Mme Roberts, sur le travail et sur la vie, sur le fait d'être vraiment ouvert, de saisir la vie et d'en tirer le meilleur parti.

Selon la biographe Joyce Wagner, l'atelier a connu des difficultés et a fini par fermer.

Leur fille n'en a pas moins développé une passion pour le théâtre et pour la défense de la justice.

Cela ne s'est pas toujours bien passé.

Elle venait d'accéder à la célébrité en 1990, grâce au film à succès "Pretty Woman", lorsque la native de Smyrna, en Géorgie, a provoqué la colère des habitants d'Abbeville, en Caroline du Sud, en qualifiant la ville d'"horriblement raciste" et d'"enfer vivant".

Selonun article publié en août 1990 par le Los Angeles Times, Roberts s'était rendue dans la région pour tourner le film "Sleeping With the Enemy" (Dormir avec l'ennemi) et avait raconté au magazine Rolling Stone un incident au cours duquel, selon elle, son amie, qui était noire, s'était vu refuser le service dans un restaurant d'Abbeville.

Les habitants se sont mobilisés pour publier une annonce dans Variety sous le titre "Pretty Woman ? Pretty Low".

"L'annonce disait : "Y a-t-il des racistes ici ? "Peut-être certains, comme il y en a partout dans le monde. Mais ils ne nous définissent pas".

Mme Roberts a publié une déclaration à l'époque : "Je suis née dans le Sud, je n'essaie donc en aucun cas de créer un stéréotype".

Source: edition.cnn.com