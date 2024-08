- L'enfant d'Angelina Jolie, Shiloh, adopte officiellement le nom de famille "Pitt" comme nouveau nom.

Le tribunal a officiellement validé par écrit : la première enfant née hors mariage d'Angelina Jolie et Brad Pitt, Shiloh Jolie-Pitt, âgée de 18 ans, a formellement demandé à changer de nom. TMZ a rapporté la nouvelle en se basant sur des documents judiciaires, selon lesquels le tribunal a approuvé la demande de Shiloh pour supprimer "Pitt" de son nom et ne garder que "Jolie". Avant cela, elle était connue sous le nom de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt.

Trois jours après son 18ème anniversaire en mai, Shiloh Jolie a soumis sa demande de changement de nom aux autorités. En juillet, elle a rendu publique son intention de ne plus utiliser "Pitt" dans le Los Angeles Times. Sur son compte Instagram personnel, elle se faisait appeler Shi Jolie depuis longtemps. Shiloh est une danseuse passionnée.

En début de juin, People magazine a rapporté que Brad Pitt, le père de Shiloh, était "informé et bouleversé" par sa demande de changement de nom.

Angelina Jolie est-elle la seule personne liée aux enfants ?

Angelina Jolie et Brad Pitt ont six enfants en commun : Maddox, 22 ans, Zahara, 19 ans, et Pax, 20 ans, adoptés par le couple. Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne, 16 ans, sont leurs enfants biologiques. Jolie et Pitt se sont rencontrés pendant le tournage de "Mr. & Mrs. Smith" en 2005 et sont tombés amoureux. Après leurs fiançailles en 2012, ils se sont mariés en France en 2014. Jolie a demandé le divorce en septembre 2016. Des litiges juridiques persistent, notamment ceux concernant un ancien vignoble commun dans le sud de la France.

Shiloh Jolie n'est pas le seul enfant du couple séparé à sembler s'aligner sur leur mère. En novembre 2023, Zahara s'est présentée comme "Zahara Marley Jolie" à son université. En mai 2024, Vivienne était listée comme "Vivienne Jolie" dans le programme du théâtre de Broadway où elle a participé. On dit également que Maddox et Pax n'ont plus de contact avec Brad Pitt.

