L'énergie devrait être utilisée pour les industries.

Les grands consommateurs d'énergie en Allemagne se plaignent des coûts élevés. Entiers secteurs, y compris les emplois, expriment des préoccupations quant au relocalisation. Selon le célèbre économiste Marcel Fratzscher, ce n'est pas un problème, mais une "étape nécessaire".

Le président du DIW, Marcel Fratzscher, prévoit que certaines industries énergivores pourraient quitter l'Allemagne pendant la transition énergétique. Dans une interview avec le "Neue Osnabruecker Zeitung", l'économiste a déclaré : "Ce n'est pas négatif, mais bénéfique, si cela permet aux entreprises de préserver leur esprit d'innovation et leur main-d'œuvre qualifiée en Allemagne, ce qui maintient leur compétitivité". Pour l'économie dans son ensemble, c'est une "étape nécessaire", a argumenté le directeur du DIW, car elle déclenche l'innovation.

L'Allemagne, en particulier, a excellé en se concentrant sur ses forces fondamentales. "Nous fabriquons où cela est le plus économique, nous achetons des composants ailleurs, nous les assemblons ici et nous exportons les produits finis dans le monde entier", a déclaré Fratzscher.

Il y a seulement quelques jours, les onze États allemands dotés de sites de production d'acier ont demandé au gouvernement fédéral de créer les conditions permettant de sécuriser l'industrie allemande de l'acier. Une énergie abordable et une fourniture adéquate d'hydrogène vert étaient vitales, ont-ils affirmé avec les représentants de l'industrie. Le gouvernement investit des milliards dans de grandes installations pour la production d'hydrogène neutre en carbone, visant à passer à l'énergie neutre en carbone pour un tiers de la production totale d'ici 2030.

Particulièrement, l'industrie chimique sous pression

La présidente du DGB, Yasmin Fahimi, a alerté au printemps sur les entreprises industrielles qui quittaient l'Allemagne. La présidente du Confederation of German Trade Unions a souligné que les industries énergivores étaient confrontées à des défis croissants en termes de coûts. Un rapport de l'Institut de l'économie allemande (IW), favorable aux employeurs, a également suggéré une tendance vers la déindustrialisation.

Surtout dans l'industrie chimique, les choses semblent se détériorer. "De plus, les producteurs de papier, les fabricants de ciment et les producteurs d'acier font face à une pression immense", a déclaré Fahimi. "Les industries très énergivores sont déjà en train de reporter les investissements futurs et pourraient quitter l'Allemagne à plus long terme, principalement en raison des politiques de subventions contrastées aux États-Unis et en Chine."

Les secteurs de fabrication en Allemagne, tels que l'industrie chimique, envisagent de se relocaliser en raison des coûts croissants et des politiques de subventions dans d'autres pays. Cela pourrait entraîner un transfert important des industries énergivores, ayant potentiellement un impact sur le secteur de la fabrication en Allemagne.

