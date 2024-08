- L'encre honorifique dédiée au fils Amelio (nouveau tatouage)

Le chanteur pop et juge de "DSDS" Pietro Lombardi (32) et sa partenaire Laura Maria Rypa (28) ont accueilli un autre petit trésor. Ils ont annoncé la naissance de leur fils, Amelio Elija, sur Instagram un vendredi, accompagnant une photo de l'hôpital avec leur excitation, "Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée de notre petit garçon en bonne santé Amelio. Nos cœurs débordent d'amour et nous profitons de ces moments précieux et de ce temps ensemble. Witnesser notre famille s'agrandir est truly beautiful." Suite à l'arrivée d'Amelio, Pietro a continué une tradition.

Un rappel intemporel

Il a partagé sur Instagram, "Même créneau pour tous," en référence à une vidéo d'un nouveau tatouage sur sa peau. La vidéo montre son dernier tatouage avec les mots "Amelio" et sa date de naissance. Il a légende, "Trois places prises - Alessio, Leano, maintenant Amelio. Intemporel," il a ajouté dans le post. Pietro avait précédemment tatoué ses fils Alessio, né de son mariage avec Sarah Engels (31) le 19 juin 2015, et Leano, né le 8 janvier 2023, sur son bras en guise de tribute permanent. Laura Maria Rypa a montré son soutien avec un émoji cœur dans les commentaires.

En septembre 2020, Pietro a encré un autre tatouage émotionnel en l'honneur d'Alessio. C'est une image d'un ours en peluche, à moitié recouvert et portant une chaîne et une croix. Au-dessus, il est écrit, "Dans ta poitrine bat un cœur de guerrier." Cela symbolise la bataille d'Alessio contre les problèmes cardiaques peu après sa naissance. "L'ours en peluche était l'ange gardien d'Alessio pendant ses opérations," a expliqué Pietro dans un post Instagram.

"Maintenant, ces jours difficiles sont derrière nous, et je crois qu'Alessio et moi avons formé une équipe formidable," a médité Pietro, écrivant à la place du tatouage sur son bras. La phrase, "Dans ta poitrine bat un cœur de guerrier," vient de la chanson de Pietro "Warrior's Heart," qu'il avait précédemment dédiée à Alessio.

