- L'emprisonnement de longue durée pour saut excessif de tête

Un individu de 21 ans a été condamné à 10 ans de prison par le tribunal régional de Brême pour avoir causé la mort d'une personne. Le juge s'adressant à l'accusé a déclaré : "Vous portez la responsabilité de la perte d'une vie humaine."

Le tribunal a été inébranlable dans sa conviction de la culpabilité de l'accusé, invoquant des logs de chat, des enregistrements d'appels téléphoniques et des témoignages de témoins comme preuves. Il a été établi que le jeune homme avait discuté de l'incident avec divers individus, y compris sa fiancée, et avait partagé des détails que seul lui pouvait connaître. La sentence n'est pas définitive, car un appel peut encore être fait.

Charger avec toute sa force

Le tribunal a jugé que l'accusé, ses complices et la victime de 46 ans s'étaient trouvés dans un bar, consommant de l'alcool et du cannabis, lors de la célébration de son 21e anniversaire en septembre 2023 à Brême.

Plus tard dans la soirée, près d'une table de ping-pong, le jeune homme, ses amis et la victime se sont rencontrés à nouveau. Une dispute a éclaté, entraînant la chute de l'homme de 46 ans au sol. Le tribunal a présumé que l'accusé avait ensuite chargé l'homme avec toute sa force, causant des lésions à la tête graves qui ont finalement entraîné son décès. Ses amis ont ensuite contacté les services d'urgence.

Demande d'acquittement

L'accusé né en Allemagne, qui avait été Previously condamné pour tentative de meurtre, a nié le crime devant le tribunal. Son avocat a plaidé pour son acquittement. Le ministère public a réclamé une peine de prison de 10 ans pour homicide sous la loi pénale pour adultes. Le tribunal a suivi l'avis du ministère public.

L'homme de 46 ans a subi une grave lésion crânienne-encéphalique, des hémorragies cérébrales et de nombreuses fractures osseuses à la suite du choc à la tête, comme l'a révélé le juge. Il n'a jamais repris connaissance.

Déclarations trompeuses devant le tribunal

Selon le tribunal, les autres hommes sur les lieux du crime sont restés silencieux ou ont fait des déclarations trompeuses devant le tribunal. Un individu a endossé la responsabilité mais a décrit un crime entièrement différent qui ne correspondait pas aux blessures de l'homme. Le tribunal a considéré son compte-rendu comme peu crédible. Le juge présidant a exprimé son étonnement face aux déclarations mensongères conscientes faites dans une affaire aussi cruciale.

Les témoignages et les appels téléphoniques de la fiancée de l'accusé ont joué un rôle crucial dans les délibérations du tribunal. Elle avait partagé des informations sur l'incident avec une amie, et l'accusé s'était confessé à elle. Il avait également raconté l'incident à une autre femme et avait démontré l'action violente qu'il avait entreprise. Le juge a estimé que

