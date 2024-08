L'empressement des compagnies aériennes occidentales à reprendre leurs activités en Chine après la pandémie a diminué.

L'an dernier, les compagnies aériennes internationales ont cherché à rétablir les connexions directes avec la Chine, jadis célèbre pour son afflux de touristes somptueux. Certaines ont même proposé d'intensifier leurs horaires de vol.

Cependant, aujourd'hui, l'atmosphère a considérablement changé.

Les compagnies aériennes occidentales réduisent désormais les itinéraires qu'elles avaient réintroduits il y a à peine un an, les analystes du secteur mettant en avant une demande décevante en raison du ralentissement économique de la Chine.

De plus, les coûts croissants et les durées de vol prolongées causées par l'évitement de l'espace aérien russe par les compagnies occidentales ont comprimé leurs profits et les ont rendues moins compétitives face à leurs homologues chinois, qui bénéficient d'une préférence traditionnelle parmi les voyageurs domestiques pour les membres d'équipage capables de communiquer en mandarin.

S'ajoutent à ces défis les tensions géopolitiques qui ont réduit les attentes quant à un rétablissement complet des vols entre la Chine et les principales nations occidentales, les touristes occidentaux cherchant principalement des alternatives ailleurs.

Steve Saxon, partenaire chez McKinsey et responsable de la recherche sur les voyages, la logistique et l'infrastructure en Chine, a observé que "les compagnies aériennes étrangères n'ont pas restauré la capacité internationale vers la Chine aussi rapidement que les compagnies aériennes chinoises l'ont fait depuis la Chine".

"Même avant d'atteindre les niveaux d'avant le Covid, les compagnies aériennes étrangères réduisent désormais leur capacité de vol car elles ont des opportunités plus rentables ailleurs dans leurs réseaux", a ajouté Saxon.

Delta Air Lines (DEL) fait partie des compagnies qui ont reporté leurs plans de réintroduire leur itinéraire Los Angeles-Shanghai en raison de la "réduction de la demande de voyage sur le marché".

British Airways mettra fin à son service Londres-Beijing, la capitale chinoise, à partir du 26 octobre jusqu'à au moins novembre 2025.

Le même jour, Virgin Atlantic effectuera son dernier vol de Shanghai à Londres. Un porte-parole de la compagnie a déclaré que la décision de suspendre l'itinéraire, lancé il y a 25 ans, avait été "difficile". Les compagnies aériennes européennes ont été les plus touchées par l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon Saxon.

Impact de l'invasion russe

Le leader chinois Xi Jinping a annoncé un partenariat "sans limites" avec la Russie quelques semaines seulement avant l'invasion à grande échelle en février 2022 et a promis de condamner les sanctions et de renforcer les liens avec le président russe Vladimir Poutine. Depuis l'invasion, les compagnies aériennes chinoises ont profité de routes septentrionales plus courtes vers l'Europe et l'Amérique du Nord, en utilisant l'immense espace aérien de la Russie.

À l'inverse, les compagnies aériennes d'autres pays ont été interdites de survol de l'espace aérien russe ou ont choisi de l'éviter en raison de préoccupations pour la sécurité.

Saxon a expliqué que le détour, contournant souvent l'espace aérien ukrainien, peut ajouter jusqu'à trois heures aux temps de vol entre les villes asiatiques et européennes, avec une augmentation substantielle des coûts.

"Un vol d'une compagnie européenne peut coûter jusqu'à 8 000 à 10 000 dollars de plus en carburant pour une augmentation de deux heures du temps de vol", a noté Saxon, mentionnant les coûts supplémentaires de l'équipage et de l'avion pour maintenir le service.

Il semble que Virgin Atlantic se retire pour ces raisons. "Les opérations sont devenues de plus en plus coûteuses en raison des temps de vol prolongés, car nous ne pouvons pas voler au-dessus de la Russie", a déclaré la compagnie dans son communiqué précédent à CNN.

La compagnie a révélé que chaque vol de Shanghai à Londres prenait deux heures de plus, et le vol retour ajoutait une heure supplémentaire.

Ces circonstances mettent les compagnies aériennes étrangères à un désavantage. Si on leur donne le choix entre un vol de 10 heures et un vol de 12 heures, il est évident que la plupart des voyageurs opteraient pour le voyage le plus court, a noté Saxon.

Géopolitique en jeu

La plupart des vols entre l'Amérique du Nord et la Chine ne traversent pas l'espace aérien russe et le détour est relativement insignifiant pour les compagnies aériennes américaines affectées par les restrictions de l'espace aérien, selon Saxon.

Cependant, les vols entre les États-Unis et la Chine sont soumis à des accords bilatéraux soigneusement négociés.

En fin de mars, le département américain du Transport a augmenté le quota hebdomadaire de rotations aller-retour que les compagnies chinoises peuvent effectuer aux États-Unis et à partir de ceux-ci, passant de 35 à 50, contre plus de 150 rotations aller-retour autorisées de chaque côté avant l'imposition des contrôles en début de 2020 en raison du coronavirus.

Les deux pays sont impliqués dans de multiples différends, des semi-conducteurs avancés aux désaccords en mer de Chine méridionale.

Shukor Yusof, fondateur d'Endau Analytics, qui surveille l'industrie aéronautique, a déclaré que les relations entre les deux plus grandes économies du monde étaient "un aspect crucial de l'industrie aéronautique qui ne peut être ignoré".

"Nous entrons dans une phase difficile avec la Chine et le monde occidental, et il y aura inévitablement des répercussions qui ne peuvent être minimisées, car l'industrie aéronautique est une industrie mondiale", a déclaré Yusof.

Alors que les compagnies aériennes peuvent espérer baser leurs stratégies uniquement sur la dynamique commerciale, Yusof a souligné que l'industrie était en réalité "dirigée par les gouvernements", la Chine étant particulièrement active dans la promotion des compagnies aériennes domestiques.

