- L'empressement de déménager provoque des affrontements physiques entre les hommes et les objets ménagers.

Deux individus se sont battus dans la ville souabe de Neu-Ulm, utilisant des morceaux de mobilier, causant des dommages. Un individu de 46 ans avait précédemment émis des plaintes auprès d'un couple qui jetait de vieux meubles par la fenêtre en raison d'un déménagement, selon la police. La dispute a dégénéré, et l'individu de 46 ans était soupçonné d'avoir frappé le couple avec une planche de bois brisée provenant d'un meuble cassé. L'homme de 40 ans a également saisi un fragment de bois et s'est vengé contre son adversaire.

Les deux hommes ont subi des blessures modérées aux bras, aux coudes et à la colonne vertébrale lors de l'incident jeudi et ont été transportés dans des hôpitaux différents. La femme de 26 ans a prétendument subi des blessures légères. Les autorités enquêtent actuellement sur les deux hommes pour coups et blessures, selon un représentant de la police.

L'individu de 46 ans, énervé par le bruit des meubles jetés en raison du déménagement du couple, a décidé de les affronter. Après l'altercation, les deux hommes ont dû être transférés à l'hôpital en raison des blessures causées par les débris en mouvement.

