L'emploi temporaire dans les industries allemandes a augmenté, rapporte Ifo.

Dans le secteur allemand des affaires, les licenciements temporaires ont connu une augmentation récente – et il est prévu qu'ils continuent de augmenter : selon l'Institut Ifo de Munich, 14,3 % des entreprises ont connu cela en août, en hausse par rapport aux 12,5 % de mai. L'institut a également révélé, selon ses enquêtes auprès des entreprises, que pas moins de 23 % des sociétés prévoient des licenciements temporaires dans les trois mois à venir.

Les prévisions pour le trimestre à venir en mai étaient plutôt sombres. Les fabricants de meubles (environ 29 %) et la production métallurgique (27,7 %) ont été particulièrement vulnérables ces derniers temps. Les industries de l'ingénierie mécanique et de l'automobile ont également connu plus de 19 % chacune, tandis que l'industrie chimique était relativement épargnée.

Bien que l'augmentation des licenciements temporaires, considérée par rapport à la situation économique difficile de l'industrie allemande, soit "relativement modérée", les chercheurs ont clarifié. Cependant, ce n'est pas un indicateur positif, car de nombreuses entreprises touchées considèrent la situation comme grave. "C'est pourquoi elles ont tendance à réduire leur effectif ou à déplacer leurs installations, plutôt que de gérer cela avec des licenciements temporaires, malgré les pénuries de main-d'œuvre", a expliqué l'expert de l'Ifo, Sebastian Link.

