L'empire de Gautam Adani est frappé par de nouvelles allégations contre le régulateur du marché indien

Les filiales du groupe Adani ont perdu jusqu'à 19 milliards de dollars en valeur boursière lundi, après que Hindenburg Research a accusé le régulateur indien d'enquêter sur le groupe d'avoir des liens avec des fonds offshore également utilisés par Adani.

La société mère de Gautam Adani, Adani Enterprises, a chuté de 2 % en début de séance, tandis que les autres entreprises du groupe ont perdu entre 2 % et 4,5 %. Adani Enterprises et Adani Ports figuraient parmi les plus fortes pertes de l'indice Nifty 50 de l'Inde. Les pertes totales dans les entreprises Adani se sont réduites à 9 milliards de dollars après la forte baisse initiale.

Hindenburg, nommé d'après la catastrophe du dirigeable Hindenburg en 1937, est un vendeur à découvert basé à New York. En janvier 2023, il a provoqué l'un des plus grands chaos dans l'histoire des entreprises indiennes en alléguant une utilisation incorrecte de paradis fiscaux et de manipulation boursière par le groupe Adani. Les vendeurs à découvert gagnent de l'argent en pariant que la valeur des actions va baisser. Dans ce cas, Hindenburg a gagné 4,1 millions de dollars.

Adani a nié toutes les allégations à l'époque et les actions de ses entreprises ont principalement récupéré après une baisse de 150 milliards de dollars. Une enquête de la Securities and Exchange Board of India (SEBI) se poursuit.

Samedi, Hindenburg a déclaré, en se basant sur des documents de lanceur d'alerte, que la présidente de la SEBI, Madhabi Puri Buch, et son mari détenaient des parts dans un fonds offshore dans lequel une somme importante d'argent avait été investie par des associés de Vinod Adani, frère de Gautam Adani.

"Les allégations reviennent pour la deuxième fois. Beaucoup d'enquêtes ont été menées au cours des 18 derniers mois. C'est une réaction temporaire, instinctive. Les choses redeviendront à la normale", a déclaré Sunny Agrawal, responsable de la recherche fondamentale en actions chez SBICAPS Securities.

Buch a déclaré que les allégations de Hindenburg étaient sans fondement. Adani a également rejeté les nouvelles allégations dimanche et a déclaré que sa structure de détention à l'étranger était pleinement transparente.

La SEBI a demandé aux investisseurs dimanche de rester calmes et d'exercer la diligence raisonnable avant de réagir à de tels rapports.

Le rapport initial de Hindenburg en 2023 a entraîné une enquête de l'organisme que Buch dirige, qui se poursuit toujours.

"Nous ne pensons pas que la SEBI peut être considérée comme un arbitre objectif dans l'affaire Adani", a déclaré Hindenburg samedi.

La SEBI a déclaré que les allégations de Hindenburg Research contre le groupe Adani avaient été dûment enquêtées.

La plus haute cour d'Inde a ordonné en janvier à la régulateur du marché de conclure rapidement son enquête et a déclaré qu'aucune autre enquête sur le groupe n'était nécessaire.

Mais les dernières allégations contre Buch ont déstabilisé les investisseurs particuliers, ont déclaré les analystes.

"Nous allons probablement voir un impact sur l'humeur des actions Adani à court et moyen terme, surtout

