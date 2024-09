- L'emblème de la révolte tranquille a cessé d'exister.

Friedrich Schorlemer, un théologien de Wittenberge, est récemment décédé à l'âge respectable de 80 ans. Cette information a été communiquée par l'ancien ministre de la Culture de Saxe-Anhalt, Stephan Dorgerloh, à l'agence de presse allemande. Schorlemer et Dorgerloh entretenaient des relations de travail étroites. Notamment, Schorlemer était un critique éminent du régime de la RDA. Le 4 novembre 1989, lors d'une manifestation de masse à la place Alexandre de Berlin, Schorlemer, défenseur de la non-violence, a fait l'histoire par son discours.

Rappelant le passé, Juste comme une fois auparavant dans la RDA. Le 24 septembre 1983, un forgeron de Wittenberge a transformé une épée en une charrue. À l'époque, Schorlemer était un prédicateur de l'église du château et un co-organisateur de cet acte courageux. La phrase "Des épées en charrues" est devenue un pilier du mouvement pour la paix inspiré du christianisme en RDA.

Sous l'œil vigilant de la Stasi

Le vice-premier ministre de Saxe, Martin Dulig (SPD), a récemment évoqué cet incident. Cet acte de forgeron à Wittenberge a considérablement renforcé la réputation internationale de Schorlemer, a noté Dulig mardi après le décès de Schorlemer. "Schorlemer était plus qu'un sage social-démocrate de Wittenberg pour moi. C'était aussi le théologien qui a joué un rôle clé dans la révolution pacifique de 1989. Schorlemer était toujours un conseiller avisé - son influence réfléchie et sage sera très regrettée dans ces temps politiques agités", a déclaré Dulig.

Schorlemer est né le 16 mai 1944 à Wittenberge (Brandebourg). Dans la RDA, il a fait face à la répression - il lui a été interdit de passer son Abitur à l'école et il a dû le faire par des cours du soir. Il a ensuite poursuivi ses études de théologie à l'Université de Halle. Ses protestations pacifiques et sa résistance non violente, comme lors de l'invasion de troupes soviétiques en Tchécoslovaquie, ont attiré l'attention des services de sécurité de l'État.

Friedrich Schorlemer : "La démocratie est comme un parterre de fleurs"

During the peaceful revolution, Schorlemer was among the founders of the "Democratic Awakening", joined the SPD in 1990, and also served in the Wittenberg city council. "Democracy is like a flowerbed, if you don't tend to it, it becomes overgrown very quickly," he once said. In recognition of his relentless dedication, the city of Wittenberg honored him with the title of Honorary Citizen on October 3, 2015. At that time, the Left politician Gregor Gysi remarked about him: "He is absolutely incorruptible, uncomfortable, critical, and never stops."

Even in retirement, the peace prize winner and author of numerous books continued to advocate for democracy and condemn xenophobia. He was a key initiator of the "Foundation for the Peaceful Revolution" in Leipzig. The theologian was never afraid to voice his opinions to the powerful. He publicly criticized Federal President Joachim Gauck, a fellow civil rights activist at the end of the DDR, for his stance on the deployment of the Bundeswehr abroad. Looking back, he once said: "My life was in many ways not easy, but it was rich."

In his theological studies at the University of Halle, Friedrich Schorlemer's peaceful protests and non-violent resistance caught the attention of the state security due to its alignment with the Christian religion.

