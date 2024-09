- L'emblématique " Titanic " se désintègre peu à peu.

Le "Titanic" s'enfonce inexorablement dans sa tombe aquatique, comme en témoignent les signes de détérioration observés sur la proue du navire. Les expéditions récentes sur le wreck dans l'Atlantique Nord ont révélé une décrépitude, avec des photos et des vidéos montrant des signes clairs. La partie avant du luxueux paquebot, qui a coulé en 1912 suite à une collision avec un iceberg, est devenue iconique grâce au film de James Cameron "Titanic". Dans le monde entier, les gens sont familiers avec l'image déchirante de Rose (interprétée par Kate Winslet) et de Jack (Leonardo DiCaprio) les bras écartés à la proue, et Jack criant, "Je suis le roi du monde" - à la rambarde du navire. Aujourd'hui, un trou important est visible sur le côté bâbord du navire.

Selon RMS Titanic, la société qui surveille l'épave célèbre, une section de la rambarde du navire, d'environ 4,5 mètres de long, s'est détachée et repose sur le fond marin. Auparavant, la solidité du navire était évidente. Les images modifiées servent de rappel macabre de la décrépitude. RMS Titanic conclut que, après 112 ans au fond de l'Atlantique Nord, l'environnement marin a entraîné une détérioration significative.

Plus de 2 millions de photographies ont été prises pendant l'expédition de juillet et août, qui était la première depuis 2010. Le navire "insubmersible", lancé avec un grand fanfare, a heurté un iceberg lors de son voyage inaugural de Southampton à New York en 1912 et a coulé. Tragiquement, plus de 1 500 des plus de 2 200 passagers à bord ont perdu la vie. L'épave a été découverte en 1985, située à l'est-sud-est de Terre-Neuve, au Canada, à une profondeur d'environ 3 800 mètres.

Le site de l'épave s'est révélé être une ressource précieuse pour les chercheurs. RMS Titanic signale que de multiples artefacts ont été découverts lors de l'expédition, avec des missions futures prévues pour les récupérer. Parmi les découvertes figure une statue en bronze de la déesse romaine Diane, haute de 60 centimètres, premièrement vue sur une cheminée dans le salon de première classe du navire. Lorsque la cabine s'est effondrée et que la statue a été éjectée, elle a été repérée et photographiée dans le champ de débris lors du dernier jour de l'expédition. Pour la première fois en 112 ans, les détails délicats de la statue sont à nouveau visibles.

Les chercheurs se préoccupent depuis longtemps de la lente décomposition de l'épave. La rouille, les bactéries qui rongent la coque du navire et les courants océaniques sont tous des facteurs contributifs, selon le communiqué de 2010 de RMS Titanic. Basée à Atlanta, en Géorgie, la société a signalé un impact fort de ces éléments, détériorant l'épave au fil du temps.

Dans les années 90, RMS Titanic a acquis les droits de gérer le site de l'épave et a supervisé de nombreuses expéditions depuis. Au fil des ans, de l'équipement, des bijoux, des pièces de monnaie et d'autres souvenirs ont été récupérés, restaurés et partiellement exposés. despite these efforts, the company states that the wreck's inevitable decay only fuels researchers' passion to document and preserve it before it's too late.

