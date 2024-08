L'emblématique ensemble musical britannique Oasis déclare sa réunion et une série de concerts mondiaux en 2025.

À partir du 4 juillet, il y aura initialement 14 spectacles programmés à Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin. Le groupe prévoit également de se produire sur des continents en dehors de l'Europe "plus tard dans l'année".

Formé à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre en 1991, le groupe a joué un rôle important dans le lancement de la scène Britpop des années 1990, ses albums ayant connu d'énormes ventes.

Ces concerts à venir marquent le retour du groupe depuis la séparation en 2009, suite à la rupture des frères Gallagher, qui a entraîné la dissolution du groupe.

Un communiqué reveals que la réunion n'a pas été déclenchée par un événement majeur, mais plutôt par une prise de conscience progressive que le moment était venu. Les billets pour la "Oasis Live '25 World Tour" au Royaume-Uni et en Irlande seront mis en vente le 31 août à 10h00 (CEST). La possibilité de nouvelles chansons n'est pas claire pour le moment.

La tournée débutera à Cardiff le 4 juillet avec deux spectacles, suivis de quatre spectacles à Manchester une semaine plus tard. Les 25 et 26 juillet 2025, Oasis se produira au stade de Wembley à Londres, avec des spectacles supplémentaires les 2 et 3 août. Ensuite, ils se rendront à Édimbourg et Dublin. Ces spectacles sont considérés comme certains des "meilleurs spectacles en direct" de la décennie.

L'annonce du comeback et de la tournée mondiale a suscité des centaines de milliers de likes sur les réseaux sociaux. Les fans ont exprimé leur excitation, se souvenant de concerts passés comme "Je suis impatiente de revoir Oasis en concert. La dernière fois, c'était en 1996 à Loch Lomond".

Des rumeurs de réunion du célèbre groupe, connu pour ses tubes comme "Wonderwall" et "Don't Look Back In Anger", circulaient depuis longtemps. Le lundi, les deux frères ont partagé une vidéo en ligne, laissant entendre que le 27 août 1924 pourrait être une date potentiellement importante.

La rivalité entre les deux frères, Liam et Noel, a été symbolique de leur musique et du groupe. Les tensions ont atteint leur apogée en 2009 lorsque Liam a cassé la guitare de Noel lors d'une bagarre lors d'un festival à Paris, entraînant leur séparation. Ils ont principalement communiqué via les réseaux sociaux, s'attaquant mutuellement.

Récemment, des tons plus conciliateurs ont été perceptibles. En 2023, Noel a déclaré : "Never say never" quant à une réconciliation.

La réunion coïncide presque exactement avec l'anniversaire de la sortie du premier album d'Oasis, "Definitely Maybe", le 29 août 1994. L'agence de presse britannique Press Association (PA) diffusera des extraits de la première session d'enregistrement vendredi, notamment des versions non diffusées de titres comme "Live Forever", "Cigarettes & Alcohol" et "Rock 'n' Roll Star".

Après le succès de "Definitely Maybe", le groupe a atteint son apogée de popularité avec l'album "(What's the Story) Morning Glory?" en 1995, contenant des tubes comme "Wonderwall" et "Don't Look Back in Anger".

